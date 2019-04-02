Не так поняли: фанаты набросились на Тину Кароль из-за Зеленского

Поклонники Тины Кароль подумали, что она призывает голосовать за Зеленского
Певица и судья шоу Голос країни 9 Тина Кароль разделила фанатов на два лагеря своей записью в Instagram-stories.
Артистка опубликовала пост, на котором запечатлен кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой. Подпись гласит: "Голосуй, поддержи Запорожье".
пошла жара! хто ще за Зе? хто проти? пишіть аргументи, зайки pic.twitter.com/C2OBLpks6O— афанасій свиридович (@ibuiplachu) 2 апреля 2019 г.
Многие поклонники Тины Кароль неоднозначно восприняли призыв исполнительницы. Они подумали, что певица призывает голосовать на выборах 2019 за Зеленского.
Но в комментарии Styler представители певицы объяснили, что Тина Кароль призывает голосовать не за Зеленского, а за участницу своей команды на Голосі країни Нику Тупилко.
"Тина разместила у себя в stories ссылку на пост своей участницы из Голоса, в котором "Квартал 95" агитирует на эфирах голосовать за участницу", - рассказали в пресс-службе певицы.
ГОЛОСУЙ,ПОДДЕРЖИ ЗАПОРОЖЬЕ ⠀ Друзья,ещё вчера я ходила на выборы и голосовала за Вову Зеленского ,а сегодня эти уважаемые мной люди призывают ВАС проголосовать за меня 7 апреля В 21:00 @goloskrainy_official ⠀ Эта победа очень важна для меня ,дальше я смогу идти только с вашей помощью и уповаю на то ,что родное ЗАПОРОЖЬЕ и не только поддержит меня на пути к моей мечте
Видео: instagram.com/__i_m_b_a__
Напомним, что ранее знаменитость опубликовала снимок, на котором она запечатлена в белой рубашке и черном пиджаке с белой вышивкой. Фанам понравился подобный эксперимент Тины и они засыпали ее восхищенными комментариями.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Мы писали, что Тина Кароль пленила поклонников "прожигающим" взглядом. Отметим, что певица опубликовала фото из фотосессии для украинского Vogue, которая прошла несколько лет назад. Но Кароль все также очаровательна.
Мы также писали, что обворожительная Тина Кароль пленила нежным образом. Поклонники отметили, что на этом фото она выглядит, как 18-летняя девушка.