Не так зрозуміли: фанати накинулися на Тіну Кароль через Зеленського

Співачка і суддя шоу Голос країни 9 Тіна Кароль розділила фанатів на два табори своїм записом в Instagram-stories.

Артистка опублікувала пост, на якому зображений кандидат в президенти України Володимир Зеленський і актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий. Підпис говорить: "Голосуй, підтримай Запоріжжя".

пішла жара! хто ще за Зе? хто проти? пишіть аргументи, зайчика pic.twitter.com/C2OBLpks6O — афанасій свиридович (@ibuiplachu) 2 квітня 2019 р.

Багато шанувальників Тіни Кароль неоднозначно сприйняли заклик виконавиці. Вони подумали, що співачка закликає голосувати на виборах 2019 за Зеленського.

Відписуюся, хоча дуже подобаєтеся як співачка, як українка. Але дана агітація - це зрада для України

Мені здається, у нас вільна країна, в якій кожна людина має право вибору. У кожної людини є свої переконання і певні принципи

Вираження своєї думки тепер називається агітацією?

Навіть не знаю, як коментувати ситуацію із Зеленським ...

Але в коментарі Styler представники співачки пояснили, що Тіна Кароль закликає голосувати не за Зеленського, а за учасницю своєї команди на Голосі країни Ніку Тупилко.

"Тіна розмістила у себе в stories посилання на пост своєї учасниці з Голосу, в якому" Квартал 95 "агітує на ефірах голосувати за учасницю", - розповіли у прес-службі співачки.

Відео: instagram.com/__i_m_b_a__

Нагадаємо, що раніше знаменитість опублікувала знімок, на якому вона зображена у білій сорочці і чорному піджаку з білою вишивкою. Фанам сподобався подібний експеримент Тіни і вони засипали її захопленими коментарями.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ми писали, що Тіна Кароль полонила шанувальників поглядом. Зазначимо, що співачка опублікувала фото з фотосесії для українського Vogue, яка пройшла кілька років тому. Але Кароль все така ж чарівна.

Ми також писали, що Тіна Кароль полонила ніжним образом. Шанувальники зазначили, що на цьому фото вона виглядає, як 18-річна дівчина.