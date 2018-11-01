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"Витрачаю більше": Притула розповів, скільки заробляє в місяць

STYLERПерсона    01.11.2018 - 10:10
Сергій Притула (фото: РБК-Україна)
Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула зізнався, що на себе в нього залишається не так багато грошей

Шоумен, ведучий та громадський діяч Сергій Притула, який нещодавно закликав українців допомогти парамедикам та снайперам, зізнався, що не знає, скільки заробляє в місяць.

Під час свого візиту в Чикаго разом з "Вар'ятами" він сказав в інтерв'ю URC Radio, що він "не встигає витрачати те, що заробляє, або витрачає більше, ніж заробляє". Крім того, варто нагадати, що частина зароблених коштів зі своїх шоу Притула і компанія обов'язково пересилають на потреби українських військових, які захищають Україну від російського агресора.

"В мене реально якась така дурна історія з фінансами. Тому, добре, що я маю мудру жінку, яка частково курує це питання. А, взагалі то, все дуже просто: кожен місяць я маю заробити стільки грошей, щоб мати змогу видати зарплату колективу, щоб продовжував утримуватися реабілітаційний центр в Тернополі, щоб виділити частину на АТО, дати фінансову допомогу своїй колишній дружині та дати трішки грошей своїй мамі. Все, що лишається поверх того, можу частково витратити на себе", - сказав Притула.

&quot;Витрачаю більше&quot;: Притула розповів, скільки заробляє в місяць

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

При цьому шоумен зазначив, що він "зовсім не вибагливий".

"З впевненістю можу сказати, що найбільша кількість грошей, які я витрачаю на себе, - це їжа і пальне. А от побачити мене в якомусь дорогому магазині Києва, де я вибираю собі якісь лахи, - утопія. По нічних клубах, доречі, я теж не ходжу на світські заходи не вибираюся. Краще у вільний час виїхати десь за Київ, тому подорожі - це є ще однією моєю статтею витрат. А от не витратив жодної копійки я б на наркотики", - резюмував він.

Раніше Притула звернувся до українців і закликав жити не тільки для себе, не витрачати час даремно, допомагати рідним і нужденним.

Відео: РБК-Україна

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