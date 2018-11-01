"Трачу больше": Притула рассказал, сколько зарабатывает в месяц

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Сергей Притула признался, что на себя у него остается не так много денег

Шоумен, ведущий и общественный деятель Сергей Притула, который недавно призвал украинцев помочь парамедикам и снайперам, признался, что не знает, сколько зарабатывает в месяц.

Во время своего визита в Чикаго вместе с "Вар'ятами" он сказал в интервью URC Radio, что он "или не успевает тратить то, что зарабатывает, или тратит больше, чем зарабатывает". Кроме того, стоит напомнить, что часть заработанных средств со своих шоу Притула и компания обязательно пересылают на нужды украинских военных, которые защищают Украину от российского агрессора.

"У меня реально какая-то глупая история с финансами. Поэтому, хорошо, что у меня есть мудрая женщина, которая частично курирует этот вопрос... А вообще то, все очень просто: каждый месяц я должен заработать столько денег, чтобы иметь возможность выдать зарплату коллективу, чтобы продолжал удерживать реабилитационный центр в Тернополе, чтобы выделить часть на АТО, дать финансовую помощь своей бывшей жене и дать немного денег своей маме. Все, что остается сверх этого, могу частично потратить на себя", - сказал Притула.

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

При этом шоумен отметил, что он "совсем не привередлив".

"С уверенностью могу сказать, что наибольшее количество денег, которые я трачу на себя, - это еда и топливо. А вот увидеть меня в каком-то дорогом магазине Киева, где я выбираю себе какие-то лохмотья, - утопия. По ночным клубам, кстати, я тоже не хожу, на светские мероприятия не выбираюсь. Лучше в свободное время выехать где-то за Киев, потому что путешествия - это еще одна моя статья расходов... А вот не потратил ни копейки я бы на наркотики", - резюмировал он.

Ранее Притула обратился к украинцам и призвал жить не только для себя, не тратить время понапрасну, помогать родным и нуждающимся.

Видео: РБК-Украина