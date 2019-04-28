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Всього три питання: журналістка довела Медведчука до істерики

STYLERПерсони    28.04.2019 - 13:47
Всього три питання: журналістка довела Медведчука до істерики
Медведчук сказився під час інтерв'ю з Яніною Соколовою (колаж РБК-Україна)

Віктор Медведчук емоційно відреагував на незручні питання

Віктор Медведчук під час інтерв'ю з Яніною Соколовою дуже емоційно відреагував на запитання, поставлені журналісткою. Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" буквально вийшов з себе всього після трьох питань. Про це в ефірі ObozTV розповіла Яніна Соколова.

Журналістка поскаржилася на те, що змушена була прийти на канал News One, хоча й "ненавидить ходити на чужу територію, яка пахне токсичністю".

"Я запитала у своїх глядачів в Facebook і Twitter, які б питання вони поставили Медведчуку. Почула тисячі питань, і з ними прийшла на ефір", – додала вона.

Українська журналістка розповіла подробиці інтерв'ю з Медведчуком. За її словами, політику були задані три незручних питання.

"Я почала з того, що я рідко ходжу в лігво ворога, яким є ви, пане Медведчук, і ті телеканали, які належать вам – ви вороги моєї країни. Я поставила питання щодо того, чий Крим. Я поставила питання щодо спрощення системи оформлення російських паспортів жителям окупованих територій... Я запитала, чи означає це можливе повномасштабне вторгнення", – повідомила Соколова.​

Всього три питання: журналістка довела Медведчука до істерики

Віктор Медведчук (фото: vybor.ua)

За словами Соколової, третє питання було про українського поета-дисидента Василя Стуса, якого Медведчук як адвокат захищав на судовому процесі.

"Я запитала, чи є будь-який твір Стуса, який може бути лейтмотивом життя Віктора Медведчука. Це викликало у нього шалений опір, у нього почала сіпатися нога, він почав нервуватися і просто кричати", – повідомила журналістка.

Також Соколова анонсувала швидкий вихід в ефір її інтерв'ю з Медведчуком.

Нагадаємо, що раніше Порошенко доручив СБУ перевірити участь Медведчука у переговорах у Мінську.

Також повідомлялося, що у штабі Зеленського оцінили можливість роботи з Медведчуком.

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