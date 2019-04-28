Всего три вопроса: журналистка довела Медведчука до истерики

Медведчук взбесился во время интервью с Яниной Соколовой (коллаж РБК-Украина)

Виктор Медведчук эмоционально отреагировал на неудобные вопросы

Виктор Медведчук во время интервью с Яниной Соколовой очень эмоционально отреагировал на вопросы, поставленные журналисткой. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" буквально вышел из себя всего после трех вопросов. Об этом в эфире ObozTV рассказала Янина Соколова.

Журналистка пожаловалась на то, что была вынуждена прийти на канал News One, хотя и "ненавидит ходить на чужую территорию, которая пахнет токсичностью".

"Я спросила у своих зрителей в Facebook и Twitter, какие вопросы бы они поставили Медведчуку. Услышала тысячи вопросов, и с ними пришла на эфир", – добавила она.

Украинская журналистка рассказала подробности интервью с Медведчуком. По ее словам, политику были заданы три неудобных вопроса.

"Я начала с того, что я редко хожу в логово врага, которым являетесь вы, господин Медведчук, и те телеканалы, которые принадлежат вам – вы враги моей страны. Я поставила вопрос относительно того, чей Крым. Я поставила вопрос относительно упрощения системы оформления российских паспортов жителям оккупированных территорий... Я спросила, означает ли это возможное полномасштабное вторжение", – сообщила Соколова.

Виктор Медведчук (фото: vybor.ua)

По словам Соколовой, третий вопрос был про украинского поэта-диссидента Василия Стуса, которого Медведчук в качестве адвоката защищал на судебном процессе.

"Я спросила, есть ли какое-либо произведение Стуса, который может быть лейтмотивом жизни Виктора Медведчука. Это вызвало у него бешеное сопротивление, у него начала дергаться нога, он начал нервничать и просто кричать", – сообщила журналистка.

Также Соколова анонсировала скорый выход в эфир ее интервью с Медведчуком.

Напомним, что ранее Порошенко поручил СБУ проверить участие Медведчука в переговорах в Минске.

Также сообщалось, что в штабе Зеленского оценили возможность работы с Медведчуком.