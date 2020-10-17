Труханов: Максим Ткачук - добрий, щирий і талановитий - справжній одесит

Мер Одеси Геннадій Труханов показує Максиму Ткачуку його нову квартиру

12-річному Максиму та його бабусі вручили сертифікат на житло в Одесі

Максим Ткачук - хлопчик, про який заговорила вся Україна після того, як йому відмовили в участі у нацвідборі на дитяче "Євробачення", зовсім скоро стане справжнім одеситом.

2 вересня Максиму та його бабусі був вручений сертифікат на житлоплощу в Одесі. А вже 17 жовтня, разом з мером Одеси Геннадієм Трухановим, Ткачук приїхав подивитися свою нову квартиру.

"Для нас це неймовірно щасливий день. Ми дуже раді, і навіть не віриться, що це відбувається з нами", - сказала бабуся Максима Лариса Володимирівна.

"Ми в новій квартирі почнемо життя з нового аркуша. Але є речі незмінні - я буду далі займатися музикою, радувати людей співом. І навіть якщо це комусь не подобається, я буду робити це для тих, кому подобається", - сказав Максим Ткачук.

Квартира розташована в споруджуваному будинку по Овідіопільській дорозі. Двокімнатна квартира буде передана Максиму після здачі будинку в експлуатацію.

"Для багатьох дітей, підлітків історія Максима - приклад того, що треба вчитися і прагнути чогось досягти. Я вдячний його бабусі за те, що виростила його таким добрим і відкритим хлопчиком. Я впевнений, що Максим продовжить радувати нас своїм талантом і прославляти нашу країну за кордоном", - сказав Геннадій Труханов.

Нагадаємо, раніше 12-річній сироті Максиму Ткачуку відмовили в реєстрації на Нацвідбір у дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2020" через порушення правил відбору учасників.