Труханов: Максим Ткачук - добрый, искренний и талантливый - настоящий одессит

Мэр Одессы Геннадий Труханов показывает Максиму Ткачуку его новую квартиру

12-летнему Максиму и его бабушке вручили сертификат на жилплощадь в Одессе

Максим Ткачук - мальчик, о котором заговорила вся Украина после того как ему отказали в участии в нацотборе на детское "Евровидение", совсем скоро станет настоящим одесситом.

2 сентября Максиму и его бабушке был вручён сертификат на жилплощадь в Одессе. А уже 17 октября, вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым, Ткачук приехал посмотреть свою новую квартиру.

"Для нас это невероятно счастливый день. Мы очень рады, и даже не верится, что это происходит с нами", - сказала бабушка Максима Лариса Владимировна.

"Мы в новой квартире начнём жизнь с нового листа. Но есть вещи неизменные - я буду дальше заниматься музыкой, радовать людей пением. И даже если это кому-то не нравится, я буду делать это для тех, кому нравится", - сказал Максим Ткачук.

Квартира расположена в строящемся доме по Овидиопольской дороге. Двухкомнатная квартира будет передана Максиму после сдачи дома в эксплуатацию.

"Для многих детей, подростков история Максима - пример того, что нужно учиться и стремиться чего-то достичь. Я благодарен его бабушке за то, что вырастила его таким добрым и открытым мальчиком. Я уверен, что Максим продолжит радовать нас своим талантом и прославлять нашу страну за рубежом", - сказал Геннадий Труханов.

Напомним, ранее 12-летнему сироте Максиму Ткачуку отказали в регистрации на Нацотбор в детском песенном конкурсе "Евровидение-2020" из-за нарушений правил отбора участников.