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Цибульську жорстко образив відомий артист: "вважала його другом, проплакала всю ніч"

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Четвер 03 лютого 2022 14:01
Цибульську жорстко образив відомий артист: "вважала його другом, проплакала всю ніч" Фото: Цибульську образив друг-артист (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Ольга Цибульська намагається бути з шанувальниками максимально чесною і відкритою. Співачка час від часу ділиться з ними історіями з життя, переживаннями та приємними моментами в житті.

Цього разу в Instagram Stories вона розповіла історію про друга - відомого музиканта, який образив і розчарував співачку.

"Знайшла фотку давню. Мені її подарував один хлопець, якого я вважала своїм другом. Багато років. А одного разу він подзвонив п'яний і наговорив купу гидоти", – почала свою розповідь артистка.

Цибульську жорстко образив відомий артист: &quot;вважала його другом, проплакала всю ніч&quot;

Скріншот (instagram.com/cybulskaya)

Оля показала фото обороту з підписом на зворотному боці "Олечці від Дімона", пізніше вона порвала фотокартку на дрібні шматочки та пояснила, чому.

Друг сказав Цибульської колючі та образливі слова: що вона ніхто, що їй не світить сцена, і вона ніколи нічого не зможе домогтися. Тоді починаюча артистка прийняла слова товариша близько до серця і дуже засмутилася.

"Я вважала його геніальним музикантом і близьким другом. Проплакала всю ніч", - зізналася вона. Вранці дівчина поїхала на вокальний конкурс і програла.

Цибульську жорстко образив відомий артист: &quot;вважала його другом, проплакала всю ніч&quot;

Цибульську жорстко образив відомий артист: &quot;вважала його другом, проплакала всю ніч&quot;

Скріншот (instagram.com/cybulskaya)

Пізніше музикант і співачка зустрілися на престижному заході. Він спробував вибачитися перед артисткою і пояснив, що таким дивним чином тоді хотів привертати до себе її увагу.

"Я грубо відповіла і пояснила, що для мене він ніхто. А тільки що знайшла подароване фото і зрозуміла: все правильно. З гі*нюками треба прощатися. Навіть якщо боляче, тоді було дуже", - поділилася особистим досвідом артистка.

Цибульську жорстко образив відомий артист: &quot;вважала його другом, проплакала всю ніч&quot;

Цибульську жорстко образив відомий артист: &quot;вважала його другом, проплакала всю ніч&quot;

Скріншот (instagram.com/cybulskaya)

До слова, з днем народження Цибульську у грудні привітав не хто інший, як скандальна зірка "Сексу у великому місті" Кріс Нот.

Раніше Оля Цибульська розповідала про незвичайний райдер.

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Ольга Цибульская Шоу-бізнес
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