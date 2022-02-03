Цибульську жорстко образив відомий артист: "вважала його другом, проплакала всю ніч"

Ольга Цибульська намагається бути з шанувальниками максимально чесною і відкритою. Співачка час від часу ділиться з ними історіями з життя, переживаннями та приємними моментами в житті.

Цього разу в Instagram Stories вона розповіла історію про друга - відомого музиканта, який образив і розчарував співачку.

"Знайшла фотку давню. Мені її подарував один хлопець, якого я вважала своїм другом. Багато років. А одного разу він подзвонив п'яний і наговорив купу гидоти", – почала свою розповідь артистка.

Скріншот (instagram.com/cybulskaya)

Оля показала фото обороту з підписом на зворотному боці "Олечці від Дімона", пізніше вона порвала фотокартку на дрібні шматочки та пояснила, чому.

Друг сказав Цибульської колючі та образливі слова: що вона ніхто, що їй не світить сцена, і вона ніколи нічого не зможе домогтися. Тоді починаюча артистка прийняла слова товариша близько до серця і дуже засмутилася.

"Я вважала його геніальним музикантом і близьким другом. Проплакала всю ніч", - зізналася вона. Вранці дівчина поїхала на вокальний конкурс і програла.

Скріншот (instagram.com/cybulskaya)

Пізніше музикант і співачка зустрілися на престижному заході. Він спробував вибачитися перед артисткою і пояснив, що таким дивним чином тоді хотів привертати до себе її увагу.

"Я грубо відповіла і пояснила, що для мене він ніхто. А тільки що знайшла подароване фото і зрозуміла: все правильно. З гі*нюками треба прощатися. Навіть якщо боляче, тоді було дуже", - поділилася особистим досвідом артистка.

Скріншот (instagram.com/cybulskaya)