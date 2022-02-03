Цибульскую жестко оскорбил известный артист: "считала его другом, проплакала всю ночь"

Ольга Цибульская старается быть с поклонниками максимально честной и открытой. Певица время от времени делится с ними историями из жизни, переживаниями и приятными моментами в судьбе.

В этот раз в Instagram Stories она рассказала историю о друге - известном музыканте, который обидел и разочаровал певицу.

"Нашла фотку древнюю. Мне ее подарил один парень, которого я считала своим другом. Много лет. А однажды он позвонил пьяный и наговорил кучу гадостей", – начала свой рассказ артистка.

Скриншот (instagram.com/cybulskaya)

Оля показала фото оборота с подписью на обратной стороне "Олечке от Димона", позже она порвала фотокарточку на мелкие кусочки и пояснила, почему.

Друг сказал Цибульской колкие и обидные слова: что она никто, что ей не светит сцена, и она никогда ничего не сможет добиться. Тогда начинающая артистка приняла слова товарища близко к сердцу и очень расстроилась.

"Я считала его гениальным музыкантом и близким другом. Проплакала всю ночь", – призналась она. Утром девушка поехала на вокальный конкурс и проиграла.

Скриншот (instagram.com/cybulskaya)

Позже музыкант и певица встретились на престижном мероприятии. Он попытался извиниться перед артисткой и пояснил, что таким странным образом тогда хотел обратить на себя ее внимание.

"Я грубо ответила и пояснила, что для меня он никто. А только что нашла подаренное фото и поняла: все правильно. С го*нюками надо прощаться. Даже если больно, тогда было очень", - поделилась личным опытом артистка.

Скриншот (instagram.com/cybulskaya)