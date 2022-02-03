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Цибульскую жестко оскорбил известный артист: "считала его другом, проплакала всю ночь"

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Четверг 03 февраля 2022 14:01
Цибульскую жестко оскорбил известный артист: "считала его другом, проплакала всю ночь" Фото: Цибульскую оскорбил друг-артист (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Ольга Цибульская старается быть с поклонниками максимально честной и открытой. Певица время от времени делится с ними историями из жизни, переживаниями и приятными моментами в судьбе.

В этот раз в Instagram Stories она рассказала историю о друге - известном музыканте, который обидел и разочаровал певицу.

"Нашла фотку древнюю. Мне ее подарил один парень, которого я считала своим другом. Много лет. А однажды он позвонил пьяный и наговорил кучу гадостей", – начала свой рассказ артистка.

Цибульскую жестко оскорбил известный артист: &quot;считала его другом, проплакала всю ночь&quot;

Скриншот (instagram.com/cybulskaya)

Оля показала фото оборота с подписью на обратной стороне "Олечке от Димона", позже она порвала фотокарточку на мелкие кусочки и пояснила, почему.

Друг сказал Цибульской колкие и обидные слова: что она никто, что ей не светит сцена, и она никогда ничего не сможет добиться. Тогда начинающая артистка приняла слова товарища близко к сердцу и очень расстроилась.

"Я считала его гениальным музыкантом и близким другом. Проплакала всю ночь", – призналась она. Утром девушка поехала на вокальный конкурс и проиграла.

Цибульскую жестко оскорбил известный артист: &quot;считала его другом, проплакала всю ночь&quot;

Цибульскую жестко оскорбил известный артист: &quot;считала его другом, проплакала всю ночь&quot;

Скриншот (instagram.com/cybulskaya)

Позже музыкант и певица встретились на престижном мероприятии. Он попытался извиниться перед артисткой и пояснил, что таким странным образом тогда хотел обратить на себя ее внимание.

"Я грубо ответила и пояснила, что для меня он никто. А только что нашла подаренное фото и поняла: все правильно. С го*нюками надо прощаться. Даже если больно, тогда было очень", - поделилась личным опытом артистка.

Цибульскую жестко оскорбил известный артист: &quot;считала его другом, проплакала всю ночь&quot;

Цибульскую жестко оскорбил известный артист: &quot;считала его другом, проплакала всю ночь&quot;

Скриншот (instagram.com/cybulskaya)

К слову, с днем рождения Цибульскую в декабре поздравил не кто иной, как скандальная звезда "Секса в большом городе" Крис Нот.

Ранее Оля Цибульская рассказывала о необычном райдере.

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Ольга Цибульская Шоу-бизнес
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