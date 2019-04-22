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Важкий період: дружина Зеленського розповіла про трагедію

STYLERПерсони    22.04.2019 - 12:35
Важкий період: дружина Зеленського розповіла про трагедію
Олена і Володимир Зеленські (фото: УНІАН)

Дружина Володимира Зеленського повідала про втрату, яку родина пережила два тижні тому

Олена Зеленська, дружина Володимира Зеленського, який переміг на виборах президента України за результатами опрацювання понад 95% протоколів, розповіла, що два тижні тому родина втратила домашнього улюбленця. Про це повідомляє BBC.

На питання, чи є у сім'ї Зеленських домашні тварини, Олена розповіла, що у них багато улюбленців: дві собаки - біла швейцарська вівчарка і чорний цвергшнауцер. Також у них є папуга, що часом веде себе дуже дивно.

А два тижні тому трагічно загинула улюблениця сім'ї - кішка.

"Важкий період не може проходити без жертв", - розповіла Олена Зеленська.

Важкий період: дружина Зеленського розповіла про трагедію

Олена і Володимир Зеленські (фото: РБК-Україна)

Також дружина Володимира Зеленського розповіла, що у них в сім'ї є морська свинка і рибки.

Нагадаємо, українці в соцмережах дякують Петру Порошенку за п'ять років керування країною, називаючи його найкращим президентом за всю історію України.

До речі, Світлана Лобода викликала гнів шанувальників через радість за перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України. Співачку розкритикували за те, що вона не має права висловлюватися про політику в Україні, оскільки живе і працює в країні-агресорі.

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