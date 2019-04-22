Тяжелый период: жена Зеленского поведала о трагедии

Елена и Владимир Зеленские (фото: УНИАН)

Супруга Владимира Зеленского поведала о потере, которую семья пережила две недели назад

Елена Зеленская, супруга Владимира Зеленского, который победил на выборах президента Украины по результатам обработки более 95% протоколов, рассказала, что две недели назад семья потеряла домашнего любимца. Об этом сообщает BBC.

На вопрос, есть ли у семьи Зеленских домашние животные, Елена рассказала, что у них много питомцев: две собаки - белая швейцарская овчарка и черный цвергшнауцер. Также у них есть попугай, который порой ведет себя очень странно.

А две недели назад трагически погибла любимица семьи - кошка.

"Тяжелый период не может проходить без жертв", - рассказала Елена Зеленская.

Елена и Владимир Зеленские (фото: РБК-Украина)

Также супруга Владимира Зеленского рассказала, что у них в семье есть морская свинка и рыбки.

Напомним, украинцы в соцсетях благодарят Петра Порошенко за пять лет управления страной, называя его лучшим президентом за всю историю Украины.

К слову, Светлана Лобода вызвала гнев поклонников из-за радости за победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Певицу раскритиковали за то, что она не имеет права высказываться о политике в Украине, поскольку живет и работает в стране-агрессоре.