Вбивця Джона Леннона розповів несподівані факти про розправу над співаком

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Кілер зізнався, що використовував "найнадійніший" спосіб вбивства

Вбивця культового музиканта Джона Леннона з групи The Beatles розповів, як помирав легендарний співак. Обвинувачений в умисному вбивстві Марк Чепмен зізнався, що спеціально використовував експансивні кулі, щоб остаточно вбити Леннона. Про це повідомляє Daily Mail.

"Відразу після злочину я занепокоївся тим, щоб він не страждав", — сказав Чепмен на слуханні щодо пом'якшення вироку.

Нещодавно засуджений зізнався, що з кожним роком у в'язниці він відчуває все більше сорому через вчинений злочин. Він додав, що намагався відмовити себе від вбивства, але "був вже занадто занурений у це".

Чепмену відмовили у пом'якшенні покарання. Це було вже десяте слухання, на якому чоловік намагався домогтися звільнення. Він був засуджений до довічного позбавлення волі.

Фото: (dailymail.co.uk)

8 грудня 1980 року Марк Девід Чепмен п'ять разів вистрілив у Джона Леннона біля його будинку в Нью-Йорку. Чотири кулі потрапили в музиканта і виявилися смертельними. Поліція виявила злочинця, який сидів на тротуарі і читав "Над прірвою в житі" Джерома Селінджера, через що у США за книгою закріпилася погана слава.

Нагадаємо, що нещодавно був перевиданий легендарний альбом The Beatles.

Раніше ми писали, що на пісню легендарної групи The Beatles зняли новий кліп.

Відео: (video.rbc.ua)