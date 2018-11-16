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Вбивця Джона Леннона розповів несподівані факти про розправу над співаком

STYLERПерсона    16.11.2018 - 22:38
Вбивця Джона Леннона розповів несподівані факти про розправу над співаком
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Кілер зізнався, що використовував "найнадійніший" спосіб вбивства

Вбивця культового музиканта Джона Леннона з групи The Beatles розповів, як помирав легендарний співак. Обвинувачений в умисному вбивстві Марк Чепмен зізнався, що спеціально використовував експансивні кулі, щоб остаточно вбити Леннона. Про це повідомляє Daily Mail.

"Відразу після злочину я занепокоївся тим, щоб він не страждав", — сказав Чепмен на слуханні щодо пом'якшення вироку.

Нещодавно засуджений зізнався, що з кожним роком у в'язниці він відчуває все більше сорому через вчинений злочин. Він додав, що намагався відмовити себе від вбивства, але "був вже занадто занурений у це".

Чепмену відмовили у пом'якшенні покарання. Це було вже десяте слухання, на якому чоловік намагався домогтися звільнення. Він був засуджений до довічного позбавлення волі.

Вбивця Джона Леннона розповів несподівані факти про розправу над співаком

Фото: (dailymail.co.uk)

8 грудня 1980 року Марк Девід Чепмен п'ять разів вистрілив у Джона Леннона біля його будинку в Нью-Йорку. Чотири кулі потрапили в музиканта і виявилися смертельними. Поліція виявила злочинця, який сидів на тротуарі і читав "Над прірвою в житі" Джерома Селінджера, через що у США за книгою закріпилася погана слава.

Нагадаємо, що нещодавно був перевиданий легендарний альбом The Beatles.

Раніше ми писали, що на пісню легендарної групи The Beatles зняли новий кліп.

Відео: (video.rbc.ua)

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