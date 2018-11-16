Убийца Джона Леннона рассказал неожиданные факты о расправе над певцом

Киллер признался, что использовал самый "надежный" способ убийства
Убийца культового музыканта Джона Леннона из группы The Beatles рассказал, как умирал легендарный певец. Обвиненный в умышленном убийстве Марк Чепмен признался, что специально использовал экспансивные пули, чтобы наверняка убить Леннона. Об этом сообщает Daily Mail.
"Сразу после преступления я обеспокоился тем, чтобы он не страдал", — сказал Чепмен на слушании по смягчению приговора.
Недавно осужденный признался, что с каждым годом в тюрьме он испытывает все больше стыда из-за совершенного преступления. Он добавил, что пытался отговорить себя от убийства, но "был уже слишком погружен в это".
Чепмену отказали в смягчении наказания. Это было уже десятое слушание, на котором мужчина пытался добиться освобождения. Он был приговорен к пожизненному лишению свободы.
Фото: (dailymail.co.uk)
8 декабря 1980 года Марк Дэвид Чепмен пять раз выстрелил в Джона Леннона возле его дома в Нью-Йорке. Четыре пули попали в музыканта и оказались смертельными. Полиция обнаружила преступника сидящим на тротуаре и читающим "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера, из-за чего в США за книгой закрепилась дурная слава.
Напомним, что недавно был переиздан легендарный альбом The Beatles.
Ранее мы писали, что на песню легендарной группы The Beatles сняли новый клип.
Видео: (video.rbc.ua)