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"Погрожував, що поб'є мене": учасник МастерШеф розповів про цькування

STYLERПерсона    23.12.2018 - 16:44
"Погрожував, що поб'є мене": учасник МастерШеф розповів про цькування
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Чоловікові погрожували розправою

Один з найбільш яскравих учасників кулінарного шоу "МастерШеф" Сержик Файний розповів про "цькування" на проекті. Про це повідомляє KP.ua.

"Після битви прихваток, коли я пройшов до 20-ки найкращих кулінарів, було видно, як один з учасників цього випробування мене зненавидів. Зненавидів за те, що я пройшов далі, а він ні. На початку конкурсу він погрожував, що знайде і поб'є мене, якщо я пройду. Потім всім почав розповідати історію, що я нібито вкрав у нього голуба, що я все зробив не так, як він хотів, що я взагалі не гідний цього місця. Після цього, всі учасники озброїлася проти мене відразу ж", - сказав він.

Більше того, стверджує Файний, кілька разів його відкрито намагалися "злити".

"Я розумів, що деякі учасники хочуть мене злити і роблять це спеціально. Часом не знав, що робити, не розумів чому на мене всі нападають, я ж їм нічого поганого не зробив. Як я з цим справлявся? Люди, напевно, просто не знали, хто я, мою історію і не знали, який я людина. Просто хотіли позбутися і боялися. Боялися, тому що я справжній, а вони грають", - підкреслив він.

До речі, одна з учасниць "МастеШефа" поділилася рецептом фаршированого перцю з бринзою.

Нагадаємо, раніше ще один учасник програми Майстер Шеф Іван Мілановіч поділився своїм фірмовим рецептом пасти Карбонара з вершками і гірчицею.

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