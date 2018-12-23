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"Угрожал, что побьет меня": участник МастерШеф рассказал о травле

STYLERПерсона    23.12.2018 - 16:44
"Угрожал, что побьет меня": участник МастерШеф рассказал о травле
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Мужчине угрожали расправой

Один из наиболее ярких участников кулинарного шоу "МастерШеф" Сержик Файный рассказал о "травле" на проекте. Об этом сообщает KP.ua.

"После битвы прихваток, когда я прошел в 20-ку лучших кулинаров, было видно, как один из участников этого испытания меня возненавидел. Возненавидел за то, что я прошел дальше, а он нет.  В начале конкурса он угрожал, что найдёт и побьет меня, если я пройду. Потом всем начал рассказывать историю, что я якобы украл у него голубя, что я все сделал не так, как он хотел, что я вообще не достоин этого места. После этого, все участники ополчилась против меня сразу же", - сказал он.

Более того, утверждает Файный, несколько раз его открыто пытались "слить".

"Я понимал, что некоторые участники хотят меня слить и делают это специально.  Порою не знал, что делать, не понимал почему на меня все нападают, я же им ничего плохого не сделал.  Как я с этим справлялся? Люди, наверное, просто не знали кто я, мою историю и не знали какой я человек. Просто хотели избавиться и боялись. Боялись, потому что я настоящий, а они играют", - подчеркнул он.

Кстати, одна из участниц "МастеШефа" поделилась рецептом фаршированного перца с брынзой.

Напомним, ранее еще один участник программы Мастер Шеф Иван Миланович поделился своим фирменным рецептом пасты Карбонара со сливками и горчицей.

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