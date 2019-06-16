"Україна живе та рухається в бік Європейського Союзу!",- Порошенко відвідує Гуцульщину

Петро Порошенко відвідав Гуцульщину, де приняв участь у святковому богослужінні в унікальному храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Криворівня. Багатолюдні карпатські фестивалі "Via Carpatia" та "Полонинське літо", які вже стали традиційними і щоліта перетворюють Гуцульщину на культурну столицю країни, – це доказ того, що Україна живе, розвивається і стрімко рухається до своєї європейської мети – про це п’ятий президент України, голова партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час виступу на традиційному гуцульському фестивалі "Полонинське літо". Про це пише на своєму сайті прес-служба партії "Європейська солідарність".

"Надзвичайно важливо, щоб свято "Полонинського літа" обов’язково проводилось щороку. Щоб ворог бачив – Україна живе та рухається в бік Європейського Союзу! Єднання довкола команди "Європейської Солідарності" – це гарантія того, що Україна більше ніколи не повернеться до російської імперії", – переконаний лідер партії.

Петро Порошенко відвідав Гуцульщину – фотозівт (фото: eurosolidarity.org)

Петро Порошенко також відвідав святкове богослужіння в унікальному храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Криворівня на Івано-Франківщині та привітав прихожан зі світлим святом Трійці.

Храм, двері якого відкриті для вірян понад три із половиною століття, цього року вперше зустрічає найбільші релігійні свята у лоні вільної автокефальної Православної церкви України.

"Я хочу подякувати кожному з вас за ці 5 років нашого єднання, розвитку і творення фундаменту України. Ми створили українську автокефальну, незалежну від Москви православну церкву. Ми ухвалили закон, який захищає нашу мову – і в цьому є значний внесок наших депутатів, зокрема і Миколи Княжицького. Ми практично "з нуля" створили Збройні сили України. Ми бачимо відродження наших культурних традицій, ми бачимо, що у нас є всі підстави рухати нашу країну вперед. Я дякую кожному з вас за цей внесок!" – наголосив Петро Порошенко.

Петро Порошенко відвідав Гуцульщину – фотозівт (фото: eurosolidarity.org)

Нагадаємо, що до цього Петро Порошенко привітав українців з Днем батька. Екс-президент оприлюднив чуттєве відео.

Також ми писали, що Порошенко розповів, як "Європейська солідарність" працюватиме у новій Раді.

До цього Порошенко представив кандидатів від ЄС у мажоритарних округах Івано-Франківської області.