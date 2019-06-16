"Украина живет и движется в сторону Европейского Союза!",- Порошенко посещает Гуцульщину

Петр Порошенко посетил Гуцульщину, где принял участие в праздничном богослужении в уникальном храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Криворивня. Многолюдные карпатские фестивали "Via Carpatia" и "Полонинское лето", которые уже стали традиционными и каждое лето превращают Гуцульщину на культурную столицу страны, – это доказательство того, что Украина живет, развивается и стремительно движется к своей европейской цели – об этом пятый президент Украины, председатель партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время выступления на традиционном гуцульском фестивале "Полонинское лето". Об этом пишет на своем сайте пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Чрезвычайно важно, чтобы праздник "Полонинского лета" обязательно проводился ежегодно. Чтобы враг видел – Украина живет и движется в сторону Европейского Союза! Единение вокруг команды "Европейской Солидарности" – это гарантия того, что Украина больше никогда не вернется к российской империи", – убежден лидер партии.

Петр Порошенко посетил Гуцульщину – фотоотчет (фото: eurosolidarity.org)

Петр Порошенко также посетил праздничное богослужение в уникальном храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Криворивня Ивано-Франковской области и поздравил прихожан со светлым праздником Троицы.

Храм, двери которого открыты для верующих более три с половиной века, в этом году впервые встречает крупнейшие религиозные праздники в лоне свободной автокефальной Православной церкви Украины.

"Я хочу поблагодарить каждого из вас за эти 5 лет нашего единения, развития и создания фундамента Украины. Мы создали украинскую автокефальную, независимую от Москвы православную церковь. Мы приняли закон, который защищает наш язык – и в этом есть значительный вклад наших депутатов, в том числе и Николая Княжицкого. Мы практически "с нуля" создали Вооруженные силы Украины. Мы видим возрождение наших культурных традиций, мы видим, что у нас есть все основания двигать нашу страну вперед. Я благодарю каждого из вас за этот вклад!" – подчеркнул Петр Порошенко.

Петр Порошенко посетил Гуцульщину – фотоотчет (фото: eurosolidarity.org)

Напомним, что Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем отца. Экс-президент обнародовал чувственное видео.

Также мы писали, что Порошенко рассказал, как "Европейская солидарность" будет работать в новой Раде.

До этого Порошенко представил кандидатов от ЕС по мажоритарным округам Ивано-Франковской области.