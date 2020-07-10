Українка з рекордними грудьми шокувала заявою: принади виросли до 15-го розміру

Міла Кузнєцова, модель plus-size, стала рекордсменкою України у званні "Найбільші жіночі натуральні груди", заявила, що її принади набагато більше, ніж пишуть.

Крім того, красуня і блогер з близько 600 тисячами підписників в Insragram заявила, що крім моделінгу та участі в різних шоу, займається боксом, єдиноборствами та іншими активними видами спорту. Про це дівчина розповіла в програмі "Ранок з Україною".

Міла каже, що звикла перемагати, тому що вважає себе королевою.

Міла Кузнєцова любить показати свою красу (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

"У мене були конкурси краси - "Міс світу", "Міс Всесвіт", "Міс Україна". Я вважаю себе королевою. Розкрутила свій Instagram, у мене понад 600 тисяч підписників. Дуже багато підписується чоловіків, і вони реагують на груди", - розповідає модель.

А ось розмір грудей з 13-го (як звикли писати в ЗМІ) став уже 15-м, стверджує дівчина. Зараз її обсяг 1,35 метра. Міла каже, що з таким розміром потрібно ретельно берегти себе, адже від ваги грудей страждає в першу чергу спина.

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

"Я займаюся спортом - боксом, змішаними єдиноборствами, плаваю, їжджу на велосипеді. Дівчатам з великими грудьми треба частіше з'являтися у мамолога. Я робила знімок - у мене все в порядку", - розповіла рекордсменка.

Поділилася вона і найближчими планами. Мілу запросили на спортивні змагання по Змішаним бойовим мистецтвам (ММА) в Таїланд. Захід заплановано на вересень 2020-го.

Раніше ми писали, що Міла народною мудрістю спритно заткнула своїх хейтерів.