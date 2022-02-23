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Українська легкоатлета з Луганська жорстко осікла жителів" ДНР": ви поховали своє майбутнє

Автор: Styler

Спортсменка родом з Луганська, українська легкоатлетка 24-річна Анастасія Бризгіна емоційно звернулася до жителів "ДНР", які із захопленням сприйняли новину про визнання незалежності "ЛДНР" Росією.

Пряма мова спортсменки з'явилася на її сторінці в Instagram в розділі "сторіс".

Настя показала кадри радісних жителів Донбасу - такою була реакція деяких з них на новину про визнання Росією незалежності "ЛДНР".

Бризгіна зазначила, що їй соромно за земляків. "Цією радістю ви поховали своє майбутнє", - написала легкоатлетка.

Також вона окреслила "райдужні" перспективи для їх нащадків.

"Ваші діти навчатимуться в невизнаних університетах. Жодна країна у світі ніколи не відкриє вам візу. А подорожі ви зможете побачити тільки при перегляді "Орел і Решка", - підсумувала вона.

Скріншот (instagram.com/bryzgina_a)

До слова, 24 - річна Анастасія - дворазова чемпіонка Європи серед юніорів в бігу на 400 метрів, і естафеті 4х400 метрів.

Її сестра, також легкоатлетка Єлизавета Бризгіна теж висловила підтримку українцям - вона розмістила кадри нічного міста і поставила серця-смайли, забарвлені в кольори українського прапора.

Скріншот (instagram.com/lizabryzgina)

До слова, саме Єлизавета привезла в Україну бронзу після Олімпійських ігор 2022 в Токіо - вона брала участь в естафеті 4 по 100 метрів.

Анастасія і Єлизавета народилися в спортивній родині – їх називають легкоатлетичною династією Бризгіних. Дівчата з'явилися на світ в родині олімпійських чемпіонів Ольги та Віктора, тому зі спортом на "ти" - вони виступають у спринті та гідно представляють Україну на міжнародній спортивній арені.

Нагадаємо, що український футболіст і тренер Андрій Шевченко підтримав українців і налаштував їх на оптимістичний лад.

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