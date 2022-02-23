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"Ми переможемо!" Андрій Шевченко написав сильний пост про Україну

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Середа 23 лютого 2022 13:15
"Ми переможемо!" Андрій Шевченко написав сильний пост про Україну Фото: Андрій Шевченко щиро підтримав українців (instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: Ольвія Агаркова

Відомий у всьому світі український футболіст і екстренер київського "Динамо" Андрій Шевченко підтримав українців на тлі посилилася військової агресії Кремля і скандальних заяв президента Росії Володимира Путіна та визнання незалежності "ЛДНР".

Шевченко написав зворушливий пост в Instagram про Батьківщину і розмістив текст під фото карти України на тлі синьо-жовтого прапора.

"Україна - моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працьовитих і волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми повинні об'єднатися! В єдності ми переможемо! Слава Україні!" - оптимістично закінчив свою мотиваційну промову Шевченко.

Під постом спортсмена зібралося чимало коментарів з вдячністю за підтримку і теплих слів на адресу небайдужого земляка, який виявив єднання з рідним народом у складні для країни часи.

Нагадаємо, що раніше топовий український футболіст і гравець збірної України Олександр Зінченко підтримав Україну і українців у складний для Батьківщини час. Він запевнив, що ніхто і ніколи не зможе завоювати і привласнити собі Україну.

Також російський журналіст і блогер з українським корінням Юрій Дудь виявив підтримку українцям і публічно засудив президента Росії Володимира Путіна за його принизливі висловлювання на адресу України та українців, а також визнання "ЛДНР".

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Андрій Шевченко Агресія РФ
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