"Ми переможемо!" Андрій Шевченко написав сильний пост про Україну

Відомий у всьому світі український футболіст і екстренер київського "Динамо" Андрій Шевченко підтримав українців на тлі посилилася військової агресії Кремля і скандальних заяв президента Росії Володимира Путіна та визнання незалежності "ЛДНР".

Шевченко написав зворушливий пост в Instagram про Батьківщину і розмістив текст під фото карти України на тлі синьо-жовтого прапора.

"Україна - моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працьовитих і волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми повинні об'єднатися! В єдності ми переможемо! Слава Україні!" - оптимістично закінчив свою мотиваційну промову Шевченко.

Під постом спортсмена зібралося чимало коментарів з вдячністю за підтримку і теплих слів на адресу небайдужого земляка, який виявив єднання з рідним народом у складні для країни часи.