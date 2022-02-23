"Пропагандистський ескорт": Дудь жорстко пройшовся по Путіну і його "свиті" і підтримав Україну

Багато українських зірок жорстко засудили дії Росії щодо України та негативно висловилися про президента РФ Володимира Путіна, який на екстрених зборах Собеза РФ в понеділок, 21 лютого, визнав незалежність "ЛДНР" і зневажливо відгукувався про Україну й українців, публічно перебріхуючи історичні факти.

Не залишився осторонь і російський журналіст з українським корінням, популярний блогер Юрій Дудь, який поділився своєю думкою про те, що відбувається, в Instagram .

Юрій висловився про скандальний виступ Путіна перед росіянами з подальшим визнанням незалежності "ЛДНР". Він почав здалеку і згадав про свою недавню поїздку до Норвегії.

Дудь зазначив, що в несприятливому кліматі для місцевого населення створені всі умови життя, і "навіть сама глухе село на 10 будинків випромінює добробут".



"Є багато причин, чому у них - нафта і газ і ось так, а у нас - нафта і газ і ось так ось", - зазначив Юрій.

Юрій розніс Путіна і підтримав українців (instagram.com/yurydud)

Що Юрій думає про Путіна і його однодумців

Також він згадав про промову Путіна і назвав його "імператором, який захопився історією", а також пройшовся по всіх російських можновладцях.

"Свита з ампутованою думкою і волею. Пропагандистський ескорт, так складно і так солодко схвалює війну з теплих столичних квартир. Ну і рішення, які вся ця тусовка приймає. Рішення - не на те, щоб конвертувати природні ресурси в благополуччя Воронежа, Камчатки, нікелю і Заполярного, а щоб багатіти самим і довше в управлінні цих ресурсів залишатися", - висловився журналіст.

Дудь зазначив, що озвучує банальні та очевидні речі. При цьому, він пояснив, чому вирішив написати подібний пост і чим керувався.

"Коли мої діти підростуть, доберуться до цього клаптика історії, охрин*ють і запитають: "Тату, ну а ти тоді чого?"- у мене буде письмовий доказ: цю владу я не вибирав, її імперський чад я не підтримував", - заявив журналіст.

Блогер згадав про знакове інтерв'ю

Також Дудь згадав своє інтерв'ю з вокалістом пітерської рок-групи Animal ДжаZ Олександром Красовицьким. Випуск авторської програми "ВДудь" з рокером вийшов минулої весни, але слова музиканта виявилися як ніколи актуальними.

"Відповідаючи на питання:" Як ти сприймаєш те, що відбувається між Росією та Україною?" - він відповів: "Жесть. Трагедія. І почуття провини <...> Ось ці всі зелені чоловічки, ось це все втручання з боку - це нескінченні почуття мого сорому і провини. З одного боку - за те, що я не можу вплинути. З іншого - за те, що це моя країна, хоча я начебто безпосередньо і не відповідальний за ці речі", - процитував Юрій свого гостя.

Він підкреслив, що відповідь Красовицького відображає те, що зараз відчуває він сам.

Дудь підтримав українців і зробив заяву про РФ

"Я виріс в Росії. Росія - моя Батьківщина, я з ніжністю і любов'ю ношу триколор на передпліччі. Але Україні, батьківщині рідних і дому друзів, - моя максимальна підтримка в ці дні. Росії, Україні, миру - мир", - резюмував журналіст.

За пару годин під постом Дудя зібралося понад 13 тис. коментарів і 300 000 лайків. Коментарі залишили співачки Злата Огнєвіч і Даша Астаф'єва, блогер і ведуча Раміна Есхаксзай і багато інших.