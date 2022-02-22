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"Ну що, почалося?" Макаревич бурхливо відреагував на скандальні заяви Путіна про Україну

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Вівторок 22 лютого 2022 08:45
"Ну що, почалося?" Макаревич бурхливо відреагував на скандальні заяви Путіна про Україну Фото: Андрій Макаревич прокоментував скандальну промову Путіна (facebook.com/makarevichav)
Автор: Styler

У понеділок, 21 лютого 2022 президент Росії Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР", про що заявив у своєму зверненні до росіян.

На дії глави Кремля відреагував російський музикант Андрій Макаревич. Він прокоментував скандальні заяви Путіна на сторінці в Facebook.

"Ну що, почалося? Мої вітання. У наших людях генетично сидить підсвідома впевненість, що найголовніший - наймудріший. "Ось цар прийде - цар розсудить."Історія, правда, каже, що так буває далеко не завжди, та хто ж її пам'ятає..." - написав Макаревич.

"Спасибі вам безмежно", - відреагувала українська актриса Римма Зюбіна під постом музиканта. Позицію Макаревича за лічені години підтримали тисячі юзерів.

"І ось ще питання: ті жителі України, яких зараз почнуть вбивати - це вони винні в тому, що НАТО як би "посунулося до наших кордонів?" Ось точно вони?" - відреагував на слова Путіна лідер "Машини часу".

Реакція російського музиканта Лебединського на дії Путіна

До слова, кількома днями раніше опозиційний російський співак Олексій Лебединський (він же Професор Лебединський), який перебрався в США на ПМЖ, обурився на сторінці в Facebook через настрої, що панують в країні-агресорі Росії.

Він не вибирав виразів і дорікнув співвітчизників-росіян в бездіяльності - його обурило, що жителі Росії та українці, які там перебувають, не виходять на мітинги та не протистоять режиму президента РФ Володимира Путіна.

Артист хоче, щоб глава Кремля, а з ним і незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко, отримали по заслугах від усього світу.

"Знаєте, я хочу, щоб вже цей Путін ср*ний разом з пітекантропом Лукою отримали п**ди від усього об'єднаного світу, раз населення Росії, українців, які там живуть, і населення Білорусі настільки безпорадно", - заявив Лебединський.

Він дорікнув землякам і українцям, які емігрували до Росії, у відсутності сміливості через те, що вони відкрито і безстрашно не демонструють обурення "діям путінської зграї".

"Що ви будете робити, якщо завтра підла війна і кров близьких нам людей від імені всього російського народу? Нічого. Добре, що я поїхав", - підсумував артист.

Нагадаємо, що раніше Андрій Макаревич висловився щодо ситуації, яка склалася між Росією та Україною.

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