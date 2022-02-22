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"Ну что, началось?" Макаревич бурно отреагировал на скандальные заявления Путина об Украине

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 08:45
"Ну что, началось?" Макаревич бурно отреагировал на скандальные заявления Путина об Украине Фото: Андрей Макаревич прокомментировал скандальную речь Путина (facebook.com/makarevichav)
Автор: Styler

В понедельник, 21 февраля 2022 президент России Владимир Путин официально признал "ЛДНР", о чем заявил в своем обращении к россиянам.

На действия главы Кремля отреагировал российский музыкант Андрей Макаревич. Он прокомментировал скандальные заявления Путина на странице в Facebook.

"Ну что, началось? Мои поздравления. В наших людях генетически сидит подсознательная уверенность, что самый главный - самый мудрый. "Вот царь придёт - царь рассудит." История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, да кто ж ее помнит..." - написал Макаревич.

"Спасибо Вам безгранично", - отреагировала украинская актриса Римма Зюбина под постом музыканта. Позицию Макаревича за считанные часы поддержали тысячи юзеров.

"И вот еще вопрос: те жители Украины, которых сейчас начнут убивать - это они виноваты в том, что НАТО как бы "подвинулось к нашим границам?" Вот точно они?" – отреагировал на слова Путина лидер "Машины времени".

Реакция российского музыканта Лебединского на действия Путина

К слову, несколькими днями ранее оппозиционный российский певец Алексей Лебединский (он же Профессор Лебединский), который перебрался в США на ПМЖ, возмутился на странице в Facebook из-за настроений, царящих в стране-агрессоре России.

Он не выбирал выражений и упрекнул соотвечественников-россиян в бездействии – его возмутило, что жители России и приехавшие туда украинцы не выходят на митинги и не противостоят режиму президента РФ Владимира Путина.

Артист хочет, чтобы глава Кремля, а с ним и незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко, получили по заслугам от всего мира.

"Знаете, я хочу, чтобы уже этот Путин ср*ный вместе с питекантропом Лукой получили п**ды от всего объединенного мира, раз население России, включая живущих там украинцев, и население Беларуси настолько беспомощно", – заявил Лебединский.

Он упрекнул соотечественников и эмигрировавших в Россию украинцев в отсутствии смелости из-за того, что они открыто и бесстрашно не демонстрируют возмущения "действиям путинской своры".

"Что вы будете делать, если завтра подлая война и кровь близких нам людей от имени всего российского народа? Ничего. Хорошо, что я уехал", – подытожил артист.

Напомним, что ранее Андрей Макаревич высказался относительно ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной.

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