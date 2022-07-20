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Українська співачка і зірка шоу "Холостяк" виступила в Москві в розпал війни (відео)

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Середа 20 липня 2022 16:56
Українська співачка і зірка шоу "Холостяк" виступила в Москві в розпал війни (відео) Колаж РБК-Україна: Яна Соломко засвітилася на концерті в Москві
Автор: Володимир Костирін

Українська співачка Яна Соломко (виступає під творчим псевдонімом SOYANA) і учасниця реаліті-шоу "Холостяк-1" раптово засвітилася на концерті в столиці країни-агресора - Москві, незважаючи на розв'язану Росією повномасштабну жорстоку війну проти нашої країни.

Кадрами з виступу на сцені в РФ Соломка поділилася в своєму Instagram.

Розважаючи росіян, виконавиця заявила перед публікою під час московського концерту, що їй "дуже приємно бути тут".

Відео: Яна Соломко виступила на концерті в Москві в розпал повномасштабної війни РФ проти України

Вчинок співачки та її поведінка під час шоу Summer Sound шокувало її шанувальників в Україні.

Користувачі мережі з обуренням зізнаються, що сильно розчаровані, називають Соломко в коментарях зрадницею, "Лорак номер два", а її виступ - "танцями на кістках", "стрибками перед тими, хто ненавидить ваш народ, українців, хто спонсорує і підтримує вбивства українців".

&quot;Открываются глаза&quot;: Яна Соломко заговорила о разочаровании в жизни

Яна Соломко (фото: instagram.com/yana.solo)

Яна Соломко (уродженка Полтавської області) отримала популярність після участі в першому сезоні шоу "Холостяк", де дійшла до фіналу, але головний герой реаліті Макс Чмерковський вибрав в результаті іншу дівчину - Олександру Шульгіну.

У 2014 році Соломко вийшла заміж за бізнесмена Олега Солодухова, але шлюб тривав близько чотирьох років. Артистка виховує дочку Кіру, і часто постила в мережі фото і відео з відпочинку з дівчинкою в США.

Яна Соломко развелась с мужем: уже год не живут вместеФото: Яна Соломко та Олег Солодухов (instagram.com/yana.solo)

Яна зайнялася сольною кар'єрою, але в Україні не змогла вирватися в зірки "першого ешелону". Артистка також пробувала свої сили в талант-шоу в Туреччині, а пізніше стало відомо, що Соломко перебралася до РФ, де стала активно будувати кар'єру співачки.

Раніше ми писали, що Ані Лорак, з якою зараз у мережі порівнюють українці Яну Соломко, після повномасштабного вторгнення РФ довгий час зберігала мовчання, і лише наприкінці червня "вийшла у світ" і відірвалася на вечірці в Москві.

Тим часом Світлана Лобода приїхала в рідний Ірпінь, а також артистка придумала, як ще допомогти українцям під час війни.

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Яна Соломко
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