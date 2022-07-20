Украинская певица и звезда шоу "Холостяк" выступила в Москве в разгар войны (видео)

Украинская певица Яна Соломко (выступает под творческим псевдонимом SOYANA) и участница реалити-шоу "Холостяк-1" внезапно засветилась на концерте в столице страны-агрессоре - Москве, несмотря на развязанную Россией полномасштабную жестокую войну против нашей страны.

Кадрами с выступления на сцене в РФ Соломка поделилась в своем Instagram.

Развлекая россиян, исполнительница заявила перед публикой во время московского концерта, что ей "очень приятно быть здесь".

Видео: Яна Соломко выступила на концерте в Москве в разгар полномасштабной войны РФ против Украины

Поступок певицы и ее поведение во время шоу Summer Sound шокировало ее поклонников в Украине.

Пользователи сети с возмущением признаются, что сильно разочарованы, называют Соломко в комментариях предательницей, "Лорак номер два", а ее выступление - "танцами на костях", "скачками перед теми, кто ненавидит ваш народ, украинцев, кто спонсирует и поддерживает убийства украинцев".

Яна Соломко (фото: instagram.com/yana.solo)

Яна Соломко (уроженка Полтавской области) получила известность после участия в первом сезоне шоу "Холостяк", где дошла до финала, но главный герой реалити Макс Чмерковский выбрал в итоге другую девушку - Александру Шульгину.

В 2014 году Соломко вышла замуж за бизнесмена Олега Солодухова, но брак продлился около четырех лет. Артистка воспитывает дочь Киру, и часто постила в сети фото и видео с отдыха с девочкой в США.

Фото: Яна Соломко и Олег Солодухов (instagram.com/yana.solo)

Яна занялась сольной карьерой, но в Украине не смогла вырваться в звезды "первого эшелона". Артистка также пробовала свои силы в талант-шоу в Турции, а позже стало известно, что Соломко перебралась в РФ, где стала активно строить карьеру певицы.