Український режисер звинуватив "Лігу сміху" за злий жарт над Зіанджею

Український режисер і представник ЛГБТ-спільноти Юрій Двіжон розмістив на своїй сторінці в Facebook гнівний пост, в якому звинуватив команду "VIP Тернопіль" у відсутності толерантності.

Двіжон зробив скрін з виступу коміків на шоу "Ліга сміху", виробництва студії "Квартал 95". Відзначимо, що в даному випуску "VIP Тернопіль" посміялися над співачкою-трансгендером Зіанджею (екс-Борис Апрель), натякнувши на її невизначену стать.

"Наскільки примітивними треба бути щоб у 21-му столітті жартувати на тему трансгендерів? Випадково сьогодні зранку натрапив на цей "гумор" від Ліги сміху на 1+1, ви ж ніби гастролюєте світом, буваєте в США, невже ці гастролі не відкривають вам очі на світ і не руйнують ваші провінційні погляди на життя ? Соромно за те, що ви мої земляки!" - написав у мережі Юрій.

Скріншот: facebook.com/Dvizhon

Також режисер пригадав "кварталівцям" жарт з Буратіно, в якій вони назвали його геєм і дозволили неприємні висловлювання про секс-меншини.

"На початку цього року студія "Квартал 95" вже публічно вибачалася за жарт про Буратіно. Невже ця історія їх нічому так і не навчила? Як близький друг Зіанджі пропоную вам публічно вибачитись перед нею за ваш тупий, не толерантний жарт", - резюмував Юрій Движон.

Відзначимо, що "Я, ти, він, вона" - є оригінальною назвою фільму студії "Квартал 95". Вийде кінострічка 17 грудня 2018 року.

Нагадаємо, раніше Зеленський показав ніжні "сімейні" фото зі зйомок комедії "Я, ти, він, вона".

Також студія "Квартал 95" розвеселила глядачів пародією на поради Уляни Супрун. При цьому в пародії прозвучав мотив пісні KAZKA.

Володимир Зеленський: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)