Украинский режиссер обвинил "Лигу смеха" за злую шутку над Зианджей

Украинский режиссер и представитель ЛГБТ-сообщества Юрий Движон разместил на своей странице в Facebook гневный пост, в котором обвинил команду "VIP Тернопіль" в отсутствии толерантности.

Движон сделал скрин с выступления комиков на шоу "Лига смеха", производства студии "Квартал 95". Отметим, что в данном выпуске "VIP Тернопіль" посмеялись над певицей-трансгендером Зианджей (экс-Борис Апрель), намекнув на ее неопределенный пол.

"Наскільки примітивними треба бути щоб в 21-му столітті жартувати на тему трансгендерів? Випадково сьогодні зранку натрапив на цей "гумор" від Ліги сміху на 1+1, ви ж ніби гастролюєте світом, буваєте в США, невже ці гастролі не відкривають вам очі на світ і не руйнують ваші провінційні погляди на життя ? Соромно за те, що ви мої земляки!" - написал в сети Юрий.

Скриншот: facebook.com/Dvizhon

Также режиссер припомнил "кварталовцам" шутку с Буратино, в которой они назвали его геем и позволили нелицеприятные высказывания в отношении секс-меньшинств.

"На початку цього року студія "Квартал 95" вже публічно вибачалася за жарт про Буратіно. Невже ця історія їх нічому так і не навчила? Як близький друг Зіанджі пропоную вам публічно вибачитись перед нею за ваш тупий, не толерантний жарт", - резюмировал Юрий Движон.

Отметим, что "Я, ты, он, она" - является оригинальным названием фильма студии "Квартал 95". Выйдет кинолента 17 декабря 2018 года.

Напомним, ранее Зеленский показал нежные "семейные" фото со съемок комедии "Я, ты, он, она".

Также студия "Квартал 95" повеселила зрителей пародией на советы Уляны Супрун. При этом в пародии прозвучал мотив песни KAZKA.

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