Помер останній учасник повстання у Варшавському гетто

Сімха Ротайзер-Ротем (фото: grimnir74.livejournal.com)

Він не дожив до дев'яноста п'яти років всього півтора місяця

22 грудня стало відомо про смерть Сімхи Ротайзера-Ротем - одного з учасників повстання у Варшавському гетто, учасника єврейського опору під час Другої світової війни. Він помер у віці 94 років в Єрусалимі.

Сімха Ротайзер-Ротем, відомий під псевдонімом "Казік" народився 10 лютого 1924 року у Варшаві. Він був членом молодіжної сіоністської організації "Аківа" та Єврейської бойової організації, яка підняла у квітні 1943 року повстання проти свавілля нацистів і депортації євреїв у табори смерті.

Сімха Ротайзер-Ротем в молодості (фото: grimnir74.livejournal.com)

Боротьба мешканців гетто та Єврейської бойової організації проти режиму тривала майже місяць - після придушення повстання тисячі євреїв відправили в табір смерті в Треблінці, де спалили живцем або розстріляли.

Сімха - один з небагатьох, кому вдалося вижити. В ніч з 9 травня на 10 травня разом з польськими робочими каналізаційної служби він вивів через каналізацію за межі гетто загін у складі близько 30 осіб. Цей загін зник у лісах поблизу міста Лом'янки поблизу Варшави.

Сімха Ротайзер-Ротем (на фото зліва) (фото: grimnir74.livejournal.com)

У серпні 1944 року Сімха Ротайзер-Ротем брав участь у Варшавському повстанні в складі єврейського загону Армії людової.

Після війни Сімха Ротайзер-Ротем брав участь у діяльності підпільної організації Бриха. У листопаді 1946 року перебрався в Палестину, де оселився в Єрусалимі і створив там сім'ю.

Квітневе повстання 1943 року у Варшавському гетто сьогодні називають наймасштабнішим єврейським протистоянням за час Другої Світової війни.

Нагадаємо, раніше ми публікували новину про те, що в Німеччині усунули двох поліцейських за нацистське вітання.

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