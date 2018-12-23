Умер последний участник восстания в Варшавском гетто

Симха Ротайзер-Ротем (фото: grimnir74.livejournal.com)

Он не дожил до девяносто пяти лет всего полтора месяца

22 декабря стало известно о смерти Симхи Ротайзера-Ротем - одного из участников восстания в Варшавском гетто, участника еврейского сопротивления во время Второй мировой войны. Он скончался в возрасте 94 лет в Иерусалиме.

Симха Ротайзер-Ротем, известный под псевдонимом "Казик" родился 10 февраля 1924 года в Варшаве. Он был членом молодёжной сионистской организации "Акива" и Еврейской боевой организации, которая подняла в апреле 1943 года восстание против произвола нацистов и депортации евреев в лагеря смерти.

Симха Ротайзер-Ротем в молодости (фото: grimnir74.livejournal.com)

Борьба жителей гетто и Еврейской боевой организации против режима длилась почти месяц - после подавления восстания тысячи евреев отправили в лагерь смерти в Треблинке, где сожгли заживо или расстреляли.

Симха - один из немногих, кому удалось выжить. В ночь с 9 мая на 10 мая вместе с польскими рабочими канализационной службы он вывел через канализацию за пределы гетто отряд в составе около 30 человек. Спасшиеся скрылись в лесах около города Ломянки близ Варшавы.

Симха Ротайзер-Ротем (на фото слева) (фото: grimnir74.livejournal.com)

В августе 1944 года Симха Ротайзер-Ротем участвовал в Варшавском восстании в составе еврейского отряда Армии людовой.

После войны Симха Ротайзер-Ротем принимал участие в деятельности подпольной организации Бриха. В ноябре 1946 года перебрался в Палестину, где поселился в Иерусалиме и создал там семью.

Апрельское восстание 1943 года в Варшавском гетто сегодня называют самым масштабным еврейским противостоянием за время Второй Мировой войны.

Напомним, ранее мы публиковали новость о том, что в Германии отстранили двух полицейских за нацистское приветствие.

Читайте также: Немецкий суд отказался судить экс-охранника концлагеря "Маутхаузен".