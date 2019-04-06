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Помер вчений, який перевернув всю науку

STYLERПерсони    06.04.2019 - 10:43
Помер вчений, який перевернув всю науку
Сідней Бреннер помер (ілюстративне фото: twitter.com/emmavolney)

Сідней Бреннер помер у віці 92 років

Сідней Бреннер, біолог, нобелівський лауреат, який допоміг визначити природу генетичного коду, помер 5 квітня в Сінгапурі. Учений також зробив безліч відкриттів, які допомогли розкрити особливості розвитку організмів, таких як апоптоз. На момент смерті досліднику було 92 роки. Про смерть легендарного вченого, який зміг перевернути науковий світ розповідає NYTimes.

Причина смерті, а також інші обставини його смерті не повідомляються.

Бреннер зробив істотний внесок до розкриття триплетного коду трансляції білка. В ході експерименту разом з видатним англійським фізіологом Френсисом Кріком вони відкрили мутації зрушення рамки. Це забезпечило надалі розкриття генетичного коду. Дотепний, різнобічний учений, доктор Бреннер був центральною фігурою в "Золотому столітті" молекулярної біології, яке починалося з відкриття структури ДНК в 1953 році до середини 1960-х років.

Після цього Бреннер сфокусувався на біології Caenorhabditis elegans як модельного організму для дослідження біології розвитку, включаючи нейрональний розвиток. Він обрав цього міліметрового грунтового черв'яка як модель завдяки простоті його анатомії, легкості вирощування у великих кількостях і, найголовніше, тому що він виявився виключно відповідним для генетичного аналізу.

Помер вчений, який перевернув всю науку

Сідней Бреннер помер (фото: nytimes.com)

За останні дослідження Сідней Бреннер разом з Робертом Хорвіцем і Джоном Салстоном в 2002 році отримав Нобелівську премію з фізіології або медицини "За відкриття в області генетичного регулювання розвитку людських органів". Його Нобелівська лекція називалася "Природний дар науці" і була присвячена скромній нематоді, яка допомогла розкрити багато особливостей розвитку організмів, такі як апоптоз. Останні роки життя працював в Агентстві з питань науки, технологій та досліджень (A*STAR) в Сінгапурі.

За всю наукову кар'єру Бреннер отримав понад 22 нагород, орденів і премій.

Нагадаємо, що раніше помер видатний український науковець.

Також повідомлялося, що помер вчений, який став наймолодшим нобелівським лауреатом по економіці.

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