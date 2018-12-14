"Будував плани на майбутнє...": помер видатний український вчений

Ілюстративне фото (УНІАН)

Кудін був у топі світових вчених, які внесли значний вклад у розвиток людського суспільства

У Прінстоні помер В'ячеслав Кудін - український кінознавець, філософ, видатний вчений ХХ століття, заслужений працівник культури України. Про це повідомив проректор КНУ Володимир Бугров.

Кудін пішов на 94 році життя, внаслідок тяжкої хвороби.

В'ячеслав Кудін (фото: facebook.com/funeraliaorg)

Саме Вячеслав Олександрович був засновником першої в Україні кафедри етики та естетики в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченко. Він є автором першого в Україні підручника з естетики, а також понад 500 наукових праць, підручників, монографій, статей, присвячених темам кіномистецтва, української та світової культури, педагогічної майстерності. Окремі його роботи опубліковані англійською, німецькою, болгарською, словацькою мовами.

В'ячеслав Кудін (фото: facebook.com/funeraliaorg)

Міжнародний біографічний інститут (США) назвав Кудіна одним з 500 видатних вчених ХХ століття, які внесли значний вклад у розвиток людського суспільства, він є почесним професором багатьох знаних університетів світу.

"Незважаючи на тяжку хворобу, до останніх хвилин свого життя Вячеслав Кудін працював над новими творами, виступав з лекціями, допомагав молодим вченим, будував плани на майбутнє..." - підкреслив Бугров.

В'ячеслав Кудін (фото: facebook.com/Володимир Бугров)

Він постійно наголошував, що ставитись до інших людей потрібно безкорисливо, думаючи спочатку про них, а не про себе, так як це зробив герой давньогрецької трагедії Есхіла "Прикутий Прометей".

Прощання з професором відбудеться 17 грудня о 13:00 в церкві на Байковому кладовищі.

Скриншот поста (facebook.com/Володимир Бугров)

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