ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Будував плани на майбутнє...": помер видатний український вчений

STYLERПерсона    14.12.2018 - 12:42
"Будував плани на майбутнє...": помер видатний український вчений
Ілюстративне фото (УНІАН)

Кудін був у топі світових вчених, які внесли значний вклад у розвиток людського суспільства

У Прінстоні помер В'ячеслав Кудін - український кінознавець, філософ, видатний вчений ХХ століття, заслужений працівник культури України. Про це повідомив проректор КНУ Володимир Бугров.

Кудін пішов на 94 році життя, внаслідок тяжкої хвороби. 

&quot;Будував плани на майбутнє...&quot;: помер видатний український вчений

В'ячеслав Кудін (фото: facebook.com/funeraliaorg)

Саме Вячеслав Олександрович був засновником першої в Україні кафедри етики та естетики в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченко. Він є автором першого в Україні підручника з естетики, а також понад 500 наукових праць, підручників, монографій, статей, присвячених темам кіномистецтва, української та світової культури, педагогічної майстерності. Окремі його роботи опубліковані англійською, німецькою, болгарською, словацькою мовами.

&quot;Будував плани на майбутнє...&quot;: помер видатний український вчений

В'ячеслав Кудін (фото: facebook.com/funeraliaorg)

Міжнародний біографічний інститут (США) назвав Кудіна одним з 500 видатних вчених ХХ століття, які внесли значний вклад у розвиток людського суспільства, він є почесним професором багатьох знаних університетів світу.

"Незважаючи на тяжку хворобу, до останніх хвилин свого життя Вячеслав Кудін працював над новими творами, виступав з лекціями, допомагав молодим вченим, будував плани на майбутнє..." - підкреслив Бугров.

&quot;Будував плани на майбутнє...&quot;: помер видатний український вчений

В'ячеслав Кудін (фото: facebook.com/Володимир Бугров)

Він постійно наголошував, що ставитись до інших людей потрібно безкорисливо, думаючи спочатку про них, а не про себе, так як це зробив герой давньогрецької трагедії Есхіла "Прикутий Прометей". 

Прощання з професором відбудеться 17 грудня о 13:00 в церкві на Байковому кладовищі.

&quot;Будував плани на майбутнє...&quot;: помер видатний український вчений

Скриншот поста (facebook.com/Володимир Бугров)

Нагадаємо, що нещодавно у Одесі загинув Олександр Захарія - знаний український учений-хімік і громадський діяч.

Раніше стало відомо про останні дні життя відомого українського актора Тараса Мельничука.

Загинув відомий український вчений: подробиці смертельної ДТП в Одесі Пішов із життя легендарний український вчений-хімік
Новини України смертьученые
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся