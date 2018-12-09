"Я стараюсь держаться": стало известно о последних днях жизни Мельничука

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Актер прокомментировал состояние своего здоровья незадолго до смерти

Известный украинский актер Тарас Мельничук, которого не стало 8 декабря, за несколько дней до трагической кончины рассказал о своем самочувствии. Актер долгое время боролся с раком крови. Публикация была сделана 4 декабря и опубликована на странице Тараса Мельничука в Facebook.

"Меня месяц назад выписали домой, для восстановления моих показателей крови, но почему-то я плохо восстанавливался, и пришлось сделать анализ моего костного мозга, он в этот раз оказался не таким хорошим, как в прошлый раз летом, так как нашли раковые клетки и тем самым подтвердили рецидив в костном мозге, что добавило мне проблему, теперь не только локальные опухоли, а и раковые клетки в крови. Но и на этом дело не закончилось: опухоль в кишечнике настолько выросла, что передавила мне мочеточники, и нарушилась работа почек, что затрудняет поход в туалет. Пока что доктора обследуют меня, что бы понимать, как дальше быть, за что браться в первую очередь, что лечить первым по степени важности", — написал артист.

Фото: (facebook.com/taras.melnuchyk)

Он также добавил, что старается смотреть на ситуацию с оптимизмом.

"Не смотря на эту картину с сюрпризами, я стараюсь держать, верить в лучшее и быть на позитиве. В ближайшее время, все дальнейшие шаги по моему лечению должны решиться, я обязательно буду держать Вас в курсе, а пока только вера в лучшее и молитвы. Спасибо Вам, Друзья, за поддержку и до новых встреч", — добавил актер.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/taras.melnuchyk

Следует напомнить, что актер на протяжении длительного времени боролся со страшным диагнозом — острым миелоидним лейкозом (раком крови).

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Видео: РБК-Украина