"Я намагаюся триматися": стало відомо про останні дні життя Мельничука

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Актор прокоментував стан свого здоров'я незадовго до смерті

Відомий український актор Тарас Мельничук, якого не стало 8 грудня, за кілька днів до трагічної кончини розповів про своє самопочуття. Актор довгий час боровся з раком крові. Публікація була зроблена 4 грудня і опублікована на сторінці Тараса Мельничука у Facebook.

"Мене місяць тому виписали додому, для відновлення моїх показників крові, але чомусь я погано відновлювався, і довелося зробити аналіз мого кісткового мозку, він в цей раз виявився не таким гарним, як в минулий раз влітку, так як знайшли ракові клітини і тим самим підтвердили рецидив в кістковому мозку, що додало мені проблему, тепер не тільки локальні пухлини, а й ракові клітини в крові. Але й на цьому справа не закінчилася: пухлина в кишечнику настільки зросла, що перетисла мені сечоводи, і порушилася роботу нирок, що ускладнює похід в туалет. Поки що лікарі обстежують мене, що б розуміти, як далі бути, за що братися в першу чергу, що лікувати першим за важливістю", — написав артист.

Фото: (facebook.com/taras.melnuchyk)

Він також додав, що намагається дивитися на ситуацію з оптимізмом.

"Не дивлячись на цю картину з сюрпризами, я намагаюся триматися, вірити в краще і бути на позитиві. Найближчим часом, усі подальші кроки щодо мого лікування повинні зважитися, я обов'язково буду тримати Вас в курсі, а поки тільки віра в найкраще і молитви. Спасибі Вам, Друзі, за підтримку і до нових зустрічей", — додав актор.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/taras.melnuchyk

Слід нагадати, що актор протягом тривалого часу боровся зі страшним діагнозом — гострим мієлоїдним лейкозом (рак крові).

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Відео: РБК-Україна