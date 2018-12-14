"Строил планы на будущее...": умер выдающийся украинский ученый

Иллюстративное фото (УНИАН)

Кудин был в топе мировых ученых, которые внесли значительный вклад в развитие человеческого общества

В Принстоне скончался Вячеслав Кудин - украинский киновед, философ, выдающийся ученый ХХ века, заслуженный работник культуры Украины. Об этом сообщил проректор КНУ Владимир Бугров.

Кудин ушел на 94 году жизни, в результате тяжелой болезни.

Вячеслав Кудин (фото: facebook.com/funeraliaorg)

Именно Вячеслав Александрович был основателем первой в Украине кафедры этики и эстетики в Киевском Национальном университете имени Тараса Шевченко. Он является автором первого в Украине учебника по эстетике, а также более 500 научных трудов, учебников, монографий, статей, посвященных вопросам киноискусства, украинской и мировой культуры, педагогического мастерства. Отдельные его работы опубликованы на английском, немецком, болгарском, словацком языках.

Вячеслав Кудин (фото: facebook.com/funeraliaorg)

Международный биографический институт (США) назвал Кудина одним из 500 выдающихся ученых ХХ века, которые внесли значительный вклад в развитие человеческого общества, он является почетным профессором многих известных университетов мира.

"Несмотря на тяжелую болезнь, до последних минут своей жизни Вячеслав Кудин работал над новыми сочинениями, выступал с лекциями, помогал молодым ученым, строил планы на будущее..." - подчеркнул Бугров.

Вячеслав Кудин (фото: facebook.com/Владимир Бугров)

Он постоянно подчеркивал, что относиться к другим людям нужно бескорыстно, думая вначале о них, а не о себе, так как это сделал герой древнегреческой трагедии Эсхила "Прикованный Прометей".

Прощание с профессором состоится 17 декабря в 13:00 в церкви на Байковом кладбище.

Скриншот поста (facebook.com/Володимир Бугров)

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