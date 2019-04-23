Помер Великий герцог Люксембурзький Жан: чим запам'яталося його правління

Великий герцог Люксембурзький Жан (фото: facebook.com/Grand-Duke-Henri-of-Luxembourg)

Великий герцог Люксембурзький Жан правив країною 36 років

Великий герцог Люксембурзький Жан помер 23 квітня в оточенні своєї родини. Про це повідомив його син, великий герцог Люксембурзький Анрі.

Жан був батьком п'ятьох дітей, дідусем 22 онуків і прадідусем 15 правнуків.

98-річний колишній глава держави був доставлений в лікарню 14 квітня з інфекцією легенів. У суботу його стан значно погіршився.

Повне ім'я герцога - Жан Бенуа Гійом Робер Антуан Луї Марія Адольф Марк д'Авьяно.

Великий князь Жан був головою Люксембургу між 1964 і 2000 роками. Він відрікся від престолу на користь свого сина Анрі, нинішнього великого князя. При цьому герцог зберіг всі свої титули.

Великий герцог Люксембурзький Жан (Фото: Twitter.com/FranceNews24)

Під час німецького вторгнення 9 травня 1940 року, будучи 19-річним спадкоємцем престолу Люксембургу Жан втік з Великого Герцогства під захистом французької армії.

Він жив у вигнанні у Франції, Португалії, США та Канаді разом з рештою королівською родиною, а потім прибув до Великої Британії, де він добровільно зголосився служити в Ірландської гвардії в листопаді 1942 року за порадою короля Георга VI.

Під час Другої світової війни герцог брав участь в Нормандської операції, відбудовував країну після війни. Кінець війни зустрів у званні капітана був офіцером зв'язку при союзної військової місії в Люксембурзі.

Великий герцог Люксембурзький Жан (Фото: facebook.com/kevin.wester758)

У квітні 1961 року як представник герцогині Шарлотти призначений намісником Великого герцогства Люксембурзького.

Жан став на чолі держави 12 листопада 1964 року після того, як його мати відреклася від престолу. У 1998 році призначив намісником свого старшого сина Анрі.

Великий герцог Жан приймає присягу в 1964 році (фото: gahetna.nl)

Під час правління Жана Люксембург став центром фінансових послуг після десятиліття економічного спаду.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, який був одним із прем'єр-міністрів Жана, сказав: "Як і всі мешканці Люксембурга, я дуже поважав цю людину, віддану справі, доброті та мужності, який протягом всього його правління і при будь-яких обставин дав краще від себе своїй країні. Великий князь Жан завжди був поруч із люксембуржцями, яких об'єднує спільний смуток", передає Guardian.

Великий герцог Жан 1976 року (фото: Реджинальд Девіс/Rex/Shutterstock)

Уряд Люксембург оголосив національний траур до 4 травня - у цей день відбудуться похорони.

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