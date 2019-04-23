Умер Великий герцог Люксембургский Жан: чем запомнилось его правление

Великий герцог Люксембургский Жан (фото: facebook.com/Grand-Duke-Henri-of-Luxembourg)

Великий герцог Люксембургский Жан правил страной 36 лет

Великий герцог Люксембургский Жан скончался 23 апреля в окружении своей семьи. Об этом сообщил его сын, великий герцог Люксембургский Анри.

Жан был отцом пятерых детей, дедушкой 22 внуков и прадедушкой 15 правнуков.

98-летний бывший глава государства был доставлен в больницу 14 апреля с инфекцией легких. В субботу его состояние значительно ухудшилось.

Полное имя герцога - Жан Бенуа Гийом Робер Антуан Луи Мария Адольф Марк д'Авьяно.

Великий князь Жан был главой Люксембурга между 1964 и 2000 годами. Он отрекся от престола в пользу своего сына Анри, нынешнего великого князя. При этом герцог сохранил все свои титулы.

Великий герцог Люксембургский Жан (Фото: Twitter.com/FranceNews24)

Во время немецкого вторжения 9 мая 1940 года, будучи 19-летним наследником престола Люксембурга, Жан бежал из Великого Герцогства под защитой французской армии.

Он жил в изгнании во Франции, Португалии, США и Канаде вместе с остальной королевской семьей, а затем прибыл в Великобританию, где он добровольно вызвался служить в Ирландской гвардии в ноябре 1942 года по совету короля Георга VI.

Во время Второй мировой войны герцог принимал участие в Нормандской операции, восстанавливал страну после войны. Конец войны встретил в звании капитана был офицером связи при союзнической военной миссии в Люксембурге.

Великий герцог Люксембургский Жан (Фото: facebook.com/kevin.wester758)

В апреле 1961 года как представитель герцогини Шарлотты назначен наместником Великого герцогства Люксембургского.

Жан встал во главе государства 12 ноября 1964 года после того, как его мать отреклась от престола. В 1998 году назначил наместником своего старшего сына Анри.

Великий герцог Жан принимает присягу в 1964 году (фото: gahetna.nl)

Во время правления Жана Люксембург стал центром финансовых услуг после десятилетий экономического спада.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который был одним из премьер-министров Жана, сказал: "Как и все жители Люксембурга, я очень уважал этого человека, преданного делу, доброте и мужеству, который на протяжении всего его правления и при любых обстоятельствах дал лучшее от себя своей стране. Великий князь Жан всегда был рядом с люксембуржцами, которых сегодня объединяет одна и та же грусть", передает Guardian.

Великий герцог Жан в 1976 году (фото: Реджинальд Дэвис/Rex/Shutterstock)

Правительство Люксембург объявило национальный траур до 4 мая - в этот день состоятся похороны.

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