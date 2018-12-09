Померла найстаріша у світі відеоблогерка

Відео: (youtube.com/Country Foods)

Померла найстаріша відеоблогерка в світі. На момент смерті інтернет-знаменитості було 107 років. Блогер з Індії, з ім'ям Мастанамма залишила після себе сотні кулінарних відео-рецептів. Про це пише BBC.

Жінка довгий час вела популярний блог в YouTube під назвою Country Foods. У Мастанамми було більше одного мільйона передплатників.

Мастанамма / Кадр з відео YouTube-каналу Country Foods

Її "фішка" полягала в тому, що блогер розповідала про незвичайні страви. Готувала Мастанамма прямо на вулиці.

Ролик, в якому жінка показує, як приготувати курку в величезному кавуні, зібрав 15 млн переглядів.

Мастанамма / Кадр з відео YouTube-каналу Country Foods

Всі свої продукти жінка чистила нігтями, а різала традиційним індійським ножем. Вона не користувалася посудом, все подавала у величезних бананових листах. Мастанамма також часто готувала рибу, яку сама ж ловила в річці неподалік.

Про смерть кулінарки-довгожительки повідомили на її каналі Country Foods на YouTube. У соцмережах її часто називали "бабусею з беззубою посмішкою", а її "курка в кавуні" стала інтернет-сенсацією. Серед найбільш відомих страв індійської бабусі також були каррі з баклажанів і гостре рибне каррі.

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