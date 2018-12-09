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Умерла самая старая в мире видеоблогерша

STYLERПерсона    09.12.2018 - 20:02

Видео: (youtube.com/Country Foods)

Умерла самая старая видеоблогерша в мире. На момент смерти интернет-знаменитости было 107 лет. Блогер из Индии с именем Мастанамма оставила после себя сотни кулинарных видео-рецептов. Об этом пишет BBC.

Женщина долгое время вела популярный блог в YouTube под названием Country Foods. У Мастанаммы было более одного миллиона подписчиков.

Умерла самая старая в мире видеоблогерша

Мастанамма / Кадр из видео YouTube-канала Country Foods

Ее "фишка" заключалась в том, что блогер рассказывала о самых необычных блюдах. Готовила Мастанамма прямо на улице.

Ролик, в котором женщина показывает, как приготовить курицу в огромном арбузе, собрало 15 млн просмотров.

Умерла самая старая в мире видеоблогерша

Мастанамма / Кадр из видео YouTube-канала Country Foods

Все свои продукты женщина чистила ногтями, а резала традиционным индийским ножом. Она не пользовалась посудой, все подавала в огромных банановых листьях. Мастанамма также часто готовила рыбу, которую сама же ловила в реке неподалеку.

О смерти кулинарки-долгожительницы сообщили на ее канале Country Foods на YouTube. В соцсетях ее часто называли "бабушкой с беззубой улыбкой", а ее "курица в арбузе" стала интернет-сенсацией. Среди самых известных блюд индийской бабушки также были карри из баклажанов и острое рыбное карри.

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