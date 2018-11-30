В Одесі скасували концерт Козловського через виступ у РФ

Фото: колаж РБК-Україна

Активісти зазначили, що нинішне скасування концерту в Одесі вже не перше

В Одесі скасували концерт відомого українського співака Віталія Козловського, який раніше виправдовувався за свій скандальний виступ у Москві (РФ) 9 травня, поки в Україні відзначали День пам'яті. Це пізніше "відгукнулося" артистові, й анонсований на 1 грудня концерт у місті-перлині біля моря було вирішено скасувати, розповіли у громадській організації "Всеукраїнська Люстрація" на сторінці в соцмережі Facebook.

Зазначається, що місцеві активісти направили офіційне звернення до голови Одеської ОДА із вимогою скасувати концерт Козловського в Одеській філармонії.

Віталій Козловський (фото: facebook.com/vitaliy.kozlovskiy)

У тексті документа, зокрема, йдеться про те, що анонс вказаного розважального заходу викликав велику хвилю обурення серед одеситів, у тому числі ветеранів АТО та різних патріотичних організацій.

"Справа в тому, що співак Віталій Козловський неодноразово у своїх інтерв'ю вкрай негативно висловлювався на адресу держави Україна", - зазначено у зверненні.

Після реєстрації документа у канцелярії ООДА та нетривалого діалогу з обласними чиновниками захід скасували.

Текст звернення (скрін: facebook.com/lustrathionodesa)

"Нещодавно Віталік вже намагався заробити трохи грошей в Одесі, але і тоді завадили націоналісти з ГО "Всеукраїнська Люстрація"", - йдеться в повідомленні.

Також активісти додали, що в Одесі не місце для концертів "дешевих ватних клоунів, розважаючих московських панів".

Як повідомлялося, раніше Віталій Козловський заявив, що будь-які концерти в країні-агресорі для нього неприпустимі.

Також ми писали про те, що співак Віталій Козловський задумався про те, як можна підняти свій рейтинг і кількість підписників у соцмережах. Так, артист роздумує, чи варто йому постити більше фото в оголеному вигляді.

Нагадаємо, 20 вересня Віталій Козловський презентував кліп до пісні "Літай". Зйомки ролика пройшли в Херсонській області.

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Відео: РБК-Україна