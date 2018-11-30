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В Одессе отменили концерт Козловского из-за выступления в РФ

STYLERПерсона    30.11.2018 - 08:17
В Одессе отменили концерт Козловского из-за выступления в РФ
Фото: коллаж РБК-Украина

Активисты отметили, что нынешняя отмена концерта в Одессе уже не первая

В Одессе отменили концерт известного украинского певца Виталия Козловского, который ранее оправдывался за свое скандальное выступление в Москве (РФ) 9 мая, пока в Украине отмечали День памяти. Это позже "аукнулось" артисту, и анонсированный на 1 декабря концерт в городе-жемчужине у моря было решено отменить, рассказали в общественной организации "Всеукраинская Люстрация" на странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что местные активисты направили официальное обращение к председателю Одесской ОГА с требованием отменить концерт Козловского в Одесской филармонии.

В Одессе отменили концерт Козловского из-за выступления в РФВиталий Козловский (фото: facebook.com/vitaliy.kozlovskiy)

В тексте документа, в частности, говорится о том, что анонс указанного развлекательного мероприятия вызвал большую волну возмущения среди одесситов, в том числе ветеранов АТО и различных патриотических организаций.

"Дело в том, что певец Виталий Козловский неоднократно в своих интервью крайне негативно высказывался в адрес государства Украина", - указано в обращении.

После регистрации документа в канцелярии ООДА и непродолжительного диалога с областными чиновниками мероприятие отменили.

В Одессе отменили концерт Козловского из-за выступления в РФ

Текст обращения (скрин: facebook.com/lustrathionodesa)

"Недавно Виталик уже пытался заработать немного денег в Одессе, но и тогда помешали националисты из ОО "Всеукраинская Люстрация"", - говорится в сообщении.

Также активисты добавили, что в Одессе не место для концертов "дешевых ватных клоунов, развлекающих московских господ".

Как сообщалось, ранее Виталий Козловский заявил, что любые концерты в стране-агрессоре для него недопустимы.

Также мы писали о том, что певец Виталий Козловский задумался о  том, как можно поднять свой рейтинг и количество подписчиков в соцсетях. Так, артист раздумывает, стоит ли ему постить больше фото в обнаженном виде.

Напомним, 20 сентября Виталий Козловский презентовал клип к композиции "Літай". Съемки ролика прошли в Херсонской области. 

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