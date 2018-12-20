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Василь Сліпак: яскраві фото оперного співака, який віддав життя за Україну

STYLERПерсона    20.12.2018 - 12:44
Василь Сліпак: яскраві фото оперного співака, який віддав життя за Україну
Колаж РБК-Україна

Сьогодні легендарному Василю Сліпаку могло б виповнитися 44 роки

20 грудня 2018 року Василю Сліпаку б виповнилося 44 роки... В пам'яті українців знаменитий оперний співак, соліст Паризької національної опери і відважний воїн, який став першим Героєм України серед добровольців, завжди буде залишатися мужнім, життєрадісним і живим.

Василь Сліпак: яскраві фото оперного співака, який віддав життя за Україну

Василь Сліпак (фото: instagram.com/sashaverner)

Сліпак загинув 29 червня 2016 року у зоні бойових дій на Донбасі. Загинув чоловік, який повинен був співати в дорогому костюмі, в закордонних театрі, серед обвішаних діамантами дам.

Василь Сліпак: яскраві фото оперного співака, який віддав життя за Україну

Василь Сліпак (фото: facebook.com/wassylslipakfoundation)

Але він обрав зброю і бородатих побратимів, вибрав Україну і віддав життя за неї. Він загинув, щоб ми жили...

Василь Сліпак: яскраві фото оперного співака, який віддав життя за Україну

Василь Сліпак (фото: facebook.com/wassyl.slipak)

В пам'ять про великого українця ми зібрали яскраві фото. Саме таким він залишиться в нашій пам'яті.

 

Василь Сліпак (фото: facebook.com/wassyl.slipak)

Нагадаємо, що український фільм "Міф", який розповідає про життя Сліпака, став переможцем престижного кінофестивалю в Португалії.

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