Василий Слипак: яркие фото оперного певца, который отдал жизнь за Украину

Коллаж РБК-Украина

Сегодня легендарному Василию Слипаку могло бы исполниться 44 года

20 декабря 2018 года Василию Слипаку исполнилось бы 44 года... В памяти украинцев знаменитый оперный певец, солист Парижской национальной оперы и отважный воин, который стал первым Героем Украины среди добровольцев, всегда будет оставаться мужественным, жизнерадостным и живым.

Василий Слипак (фото: instagram.com/sashaverner)

Слипак погиб 29 июня 2016 года в зоне боевых действий на Донбассе. Погиб человек, который должен был петь в дорогом костюме, в зарубежном театре, среди увешанных бриллиантами дам.

Василий Слипак (фото: facebook.com/wassylslipakfoundation)

Но он выбрал оружие и бородатых побратимов, выбрал Украину и отдал жизнь за нее. Он погиб, чтобы мы жили...

Василий Слипак (фото: facebook.com/wassyl.slipak)

В память о великом украинце мы собрали яркие фото. Именно таким он останется в нашей памяти.

Василий Слипак (фото: facebook.com/wassyl.slipak)

Напомним, что украинский фильм "Миф", который рассказывает о жизни Слипака, стал победителем престижного кинофестиваля в Португалии.