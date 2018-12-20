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Василий Слипак: яркие фото оперного певца, который отдал жизнь за Украину

STYLERПерсона    20.12.2018 - 12:44
Василий Слипак: яркие фото оперного певца, который отдал жизнь за Украину
Коллаж РБК-Украина

Сегодня легендарному Василию Слипаку могло бы исполниться 44 года

20 декабря 2018 года Василию Слипаку исполнилось бы 44 года... В памяти украинцев знаменитый оперный певец, солист Парижской национальной оперы и отважный воин, который стал первым Героем Украины среди добровольцев, всегда будет оставаться мужественным, жизнерадостным и живым.

Василий Слипак: яркие фото оперного певца, который отдал жизнь за Украину

Василий Слипак (фото: instagram.com/sashaverner)

Слипак погиб 29 июня 2016 года в зоне боевых действий на Донбассе. Погиб человек, который должен был петь в дорогом костюме, в зарубежном театре, среди увешанных бриллиантами дам.

Василий Слипак: яркие фото оперного певца, который отдал жизнь за Украину

Василий Слипак (фото: facebook.com/wassylslipakfoundation)

Но он выбрал оружие и бородатых побратимов, выбрал Украину и отдал жизнь за нее. Он погиб, чтобы мы жили...

Василий Слипак: яркие фото оперного певца, который отдал жизнь за Украину

Василий Слипак (фото: facebook.com/wassyl.slipak)

В память о великом украинце мы собрали яркие фото. Именно таким он останется в нашей памяти.

 

Василий Слипак (фото: facebook.com/wassyl.slipak)

Напомним, что украинский фильм "Миф", который рассказывает о жизни Слипака, стал победителем престижного кинофестиваля в Португалии.

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