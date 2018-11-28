Винна хвороба: Елтон Джон скасував кілька концертів

Фото: Елтон Джон (grammy.com)

Легендарний музикант перебуває у прощальному турі

Відомий британський музикант сер Елтон Джон скасував кілька концертів у зв'язку з хворобою. Про це пише видання Billboard.

27 листопада 71-річний Елтон Джон скасував свій виступ у Орландо за 20 хвилин до початку концерту. Також музикант повідомив про скасування концерту 28 листопада, який мав відбутися в місті Тампа.

Представники музиканта повідомили, що концерти будуть перенесені і дати будуть оголошені найближчим часом.

Ці концерти повинні були відбутися в рамках прощального туру Елтона Джона Farewell Yellow Brick Road Tour. Тур стартував у вересні 2018 року і повинен закінчитися в 2021 році. Він охоплює п'ять континентів і всього заплановано 300 концертів.

Основна причина переносів концертів – це інфекційне запалення вуха у Елтона Джона.

Фото: Елтон Джон (grammy.com)

Елтону Джону 71 рік. Він легендарний співак, піаніст і композитор. За версією журналу Rolling Stone музикант займає 49 місце в списку найвидатніших виконавців світу. Елтон Джон володар безлічі нагород, в тому числі у нього на рахунку п'ять премій "Греммі". За свою музичну кар'єру він випустив 30 студійних альбомів тиражем понад 300 мільйонів копій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що зворушливий різдвяний ролик з Елтоном Джоном став хітом мережі.

А також повідомляли про те, що Елтон Джон розповів про останні дні Фредді Мерк'юрі.

Відео: РБК-Україна