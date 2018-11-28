Виновата болезнь: Элтон Джон отменил несколько концертов

Фото: Элтон Джон (grammy.com)

Легендарный музыкант находится в прощальном туре

Известный британский музыкант сэр Элтон Джон отменил несколько концертов в связи с болезнью. Об этом пишет издание Billboard.

27 ноября 71-летний Элтон Джон отменил свое выступление в Орландо за 20 минут до начала концерта. Также музыкант сообщил об отмене концерта 28 ноября, который должен был состояться в городе Тампа.

Представители музыканта сообщили, что концерты будут перенесены и даты будут объявлены в ближайшем времени.

Эти концерты должны были состояться в рамках прощального тура Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road Tour. Тур стартовал в сентябре 2018 года и должен закончиться в 2021 году. Он охватывает пять континентов и всего запланировано 300 концертов.

Основная причина переносов концертов – это инфекционное воспаление уха у Элтона Джона.

Фото: Элтон Джон (grammy.com)

Элтону Джону 71 год. Он легендарный певец, пианист и композитор. По версии журнала Rolling Stone музыкант занимает 49 место в списке величайших исполнителей мира. Элтон Джон обладатель множества наград, в том числе у него на счету пять премий "Грэмми". За свою музыкальную карьеру он выпустил 30 студийных альбомов тиражам свыше 300 миллионов копий.

Напомним, недавно мы писали о том, что трогательный рождественский ролик с Элтоном Джоном стал хитом сети.

А также сообщали о том, что Элтон Джон рассказал о последних днях Фредди Меркьюри.

Видео: РБК-Украина