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Знову разом? Бред Пітт підкорив Дженніфер Еністон несподіваним подарунком

STYLERПерсони    05.05.2019 - 18:43
Знову разом? Бред Пітт підкорив Дженніфер Еністон несподіваним подарунком
Бред Пітт та Дженніфер Еністон знову разом - ЗМІ (фото: Jean Baptiste Lacroix/WireImage)

Бред Пітт витратив на подарунок Дженніфер Еністон 79 млн доларів

Бред Пітт і Дженніфер Еністон знову разом, вважають західні ЗМІ. Причиною для таких підозр є дорогий подарунок голлівудського актора його колишній дружині Дженніфер. Подарунок за більш ніж 79 млн доларів Пітт зробив їй на 50-річчя.

Плітки навколо особистого життя Бреда і його колишньої дружини Дженніфер досягли нових висот, коли актор розповів, що витратив 79 мільйонів доларів на подарунок для неї.

55-річний Бред і 50-річна Дженніфер розлучилися в 2005 році, але з тих пір ходять чутки, що у Пітта все ще є почуття до його колишньої, і він хоче примиритися. Дженніфер розлучилася зі своїм чоловіком Джастіном Теру в березні 2018 року, але все ще переживала розставання, коли Бред з'явився на святкуванні 50-річчя. Свідченням щирих почуттів Бреда є подарунок, на який він не пошкодував грошей.

Знову разом? Бред Пітт підкорив Дженніфер Еністон несподіваним подарунком

Бред Пітт і Дженніфер Еністон знову разом - ЗМІ (фото: East News)

Будинок, в якому пара жила в Беверлі-Хіллз, їм довелося продати. Близькі друзі Дженніфер розповіли, що "втрата дому її мрії посилила серцевий біль розлучення, і це було однією з її найбільших втрат". Але, схоже, це більше не проблема, так як Бред погодився викупити будинок, просто щоб віддати його Дженніфер.

Повідомляється, що актриса буквально не розплакалася, коли дізналася про подарунок. По всій видимості пара згадала про часи, коли вони жили разом у подружньому будинку.

Нагадаємо, що раніше Анджеліна Джолі вирішила позбавити своїх дітей спадщини.

Раніше ми писали, що Джолі вимагає від Пітта компенсацію за те, що пожертвувала заради нього своєю кар'єрою.

Також повідомлялося, що Бред Пітт закрутив новий роман з актрисою.

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