Снова вместе? Брэд Питт покорил Дженнифер Энистон неожиданным подарком

Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе - СМИ (фото: Jean Baptiste Lacroix/WireImage)

Брэд Питт потратил на подарок Дженнифер Энистон 79 млн долларов

Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе, считают западные СМИ. Причиной для таких подозрений является дорогостоящий подарок голливудского актера его бывшей супруге Дженнифер. Подарок за более чем 79 млн долларов Питт сделал ей на 50-летие.

Сплетни вокруг личной жизни Брэда и его бывшей жены Дженнифер достигли новых высот, когда актер рассказал, что потратил 79 миллионов долларов на подарок для нее.

55-летний Брэд и 50-летняя Дженнифер расстались в 2005 году, но с тех пор ходят слухи, что у Питта все еще есть чувства к его бывшей, и он хочет примириться. Дженнифер рассталась со своим мужем Джастином Теру в марте 2018 года, но все еще переживала расставание, когда Брэд появился на праздновании ее 50-летия. Свидетельством искренних чувств Брэда является подарок, на который он не пожалел денег.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе - СМИ (фото: East News)

Дом, в котором пара когда-то жила в Беверли-Хиллз, им пришлось продать. Близкие друзья Дженнифер рассказали, что "потеря дома ее мечты усугубила сердечную боль их развода, и это было одним из ее самых больших сожалений". Но, похоже, это больше не проблема, так как Брэд согласился выкупить дом, просто чтобы отдать его Дженнифер.

Сообщается, что актриса буквально не расплакалась, когда узнала о подарке. По всей видимости пара вспомнила о временах, когда они жили вместе в супружеском доме.

Напомним, что ранее Анджелина Джоли решила лишить своих детей наследства.

Ранее мы писали, что Джоли требует от Питта компенсацию за то, что пожертвовала ради него своей карьерой.

Также сообщалось, что Брэд Питт закрутил новый роман с актрисой.