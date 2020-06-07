Знову війна? Кейт Міддлтон шокувала принца Гаррі своєю поведінкою

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон неприємно здивувала своєю поведінкою

Кейт Міддлтон засмутила принца Гаррі і Меган Маркл. Як відомо, один з журналів опублікував про Міддлтон недостовірні факти. Це розлютило герцогиню і вона навіть пригрозила виданню судом.

Рішення Кембриджської підтримала вся королівська родина, однак коли у Маркл були схожі проблеми, то ніхто не надав їй допомогу. Про це інформує видання Daily Mail.

"Меган сказала, що Кенсінгтонський палац жодного разу не встав на її захист, коли її знищували ЗМІ. А тепер Кейт отримує трохи негативу в пресі, і Палац виходить на зв'язок менш ніж за 24 години, щоб спростувати висунуті проти неї вимоги", - заявило джерело.

Це стало справжнім ляпасом і для Гаррі. Він не раз просив звернути увагу на інформаційну політику, однак ніхто на це не реагував. Меган Маркл досить часто засуджували за будь-які дії, при цьому далеко не вся інформація була правдивою.

У випадку з герцогинею Кембриджською - все навпаки. Мабуть, вона спочатку більше сподобалася королівській сім'ї, ніж Меган. Інакше як пояснити те, що їй приділяють більше уваги, не ігнорують і всіляко допомагають?

З іншого боку, в скандальній статті журналу Tatler говорилися вкрай неприємні речі в бік Міддлтон. Там писали, що Кейт стала болісно худою, схожою на принцесу Діану, яка страждала розладом прийому їжі. А також про конфлікт з Меган Маркл. Кенсінгтонський палац нічого навіть чути не хоче і наполягає на тому, що це вигадана історія.

Нагадаємо, що принц Гаррі розчарував Меган Маркл і тому подружня пара може розлучитися.

Ми писали, чому Міддлтон не любить Маркл.

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Автор: Дарья Русина