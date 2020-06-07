Снова война? Кейт Миддлтон шокировала принца Гарри своим поведением

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон неприятно удивила своим поведением

Кейт Миддлтон огорчила принца Гарри и Меган Маркл. Как известно, один из журналов опубликовал о Миддлтон недостоверные факты. Это разозлило герцогиню и она даже пригрозила изданию судом.

Решение Кембриджской поддержала вся королевская семья, однако когда у Маркл были схожие проблемы, то никто не оказал ей помощи. Об этом информирует издание Daily Mail.

"Меган сказала, что Кенсингтонский дворец ни разу не встал на ее защиту, когда ее уничтожали СМИ. А теперь Кейт получает немного негатива в прессе, и Дворец выходит на связь менее чем за 24 часа, чтобы опровергнуть выдвинутые против нее требования", - заявил источник.

Настоящей пощечиной это стало и для Гарри. Он не раз просил обратить внимание на информационную политику, однако никто на это не реагировал. Меган Маркл довольно часто осуждали за какие-либо действия, при этом далеко не вся информация была правдивой.

В случае с герцогиней Кембриджской - все наоборот. Видимо, она изначально больше понравилась королевской семье, чем Меган. Иначе как объяснить то, что ей уделяют больше внимания, не игнорируют и всячески помогают?

С другой стороны, в скандальной статье журнала Tatler говорились крайне неприятные вещи в сторону Миддлтон. Там писали, что Кейт стала болезненно худой, похожей на принцессу Диану, которая страдала расстройством приема пищи. А также о конфликте с Меган Маркл. Кенсингтонский дворец ничего даже слышать не хочет и настаивает на том, что это выдуманная история.

Напомним, что принц Гарри разочаровал Меган Маркл и поэтому супружеская пара может расстаться.

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Автор: Дарья Русина