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"Возила мене до психіатра": екс-Зіанджа заявила, що Могилевська "лікувала" її від гомосексуалізму

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Понеділок 07 лютого 2022 22:18
"Возила мене до психіатра": екс-Зіанджа заявила, що Могилевська "лікувала" її від гомосексуалізму Фото: Zi Faamelu прокоментувала слова Могилевської про неї (instagram.com/zifaamelu)
Автор: Styler

31-річна співачка-трансгендер Zi Faamelu, раніше відома як Зіанджа і Борис Апрель, відреагувала на інтерв'ю свого експродюсера Наталії Могилевської. У ньому співачка прокоментувала скандальні одкровення колишньою підопічною.

Так, в Instagram Stories Zi Faamelu вирішила відповісти на заяви Могильовської та пояснити, з якої причини співачка відправляла її до психіатра.

За словами екс-Зіанджі, психіатр повинен був виправити її сексуальну орієнтацію. Для цих цілей фахівець застосовував спеціальну терапію, тому що екс-Борис нібито був "морально, духовно, фізично хворим, неповноцінним і потребував лікування".

&quot;Возила мене до психіатра&quot;: екс-Зіанджа заявила, що Могилевська &quot;лікувала&quot; її від гомосексуалізму

&quot;Возила мене до психіатра&quot;: екс-Зіанджа заявила, що Могилевська &quot;лікувала&quot; її від гомосексуалізму

Скріншот (instagram.com/zifaamelu)

Саме цей фактор був пов'язаний зі зникненням артиста в суперфіналі Фабрики зірок. Після "перетворення" він з'явився в образі гетеросексуального чоловіка, але в цьому амплуа трансгендерній співачці було некомфортно.

На думку Zi Faamelu, те, що Наталя досі називає її Борисом, красномовно говорить про "трансфобію і гомофобію" – неприйняття гомосексуальності. У зв'язку з цим екс-Зіанджа порадила Могилевській гендерну політкоректність.

"Єдине, про що я прошу, це не підтримувати гомофобію і трансфобію. У тебе дуже великий майданчик і люди слухають... відкрито показувати невігластво, коли ти народний артист – це смішно і сумно", – написала вона.

&quot;Возила мене до психіатра&quot;: екс-Зіанджа заявила, що Могилевська &quot;лікувала&quot; її від гомосексуалізму

&quot;Возила мене до психіатра&quot;: екс-Зіанджа заявила, що Могилевська &quot;лікувала&quot; її від гомосексуалізму

&quot;Возила мене до психіатра&quot;: екс-Зіанджа заявила, що Могилевська &quot;лікувала&quot; її від гомосексуалізму

Скріншот (instagram.com/zifaamelu)

Заяви Могильовської про те, що вона завжди її підтримає, Zi Faamelu назвала маніпуляцією і грою слів, і додала, що "як і раніше поважає і дякує за все" експродюсеру.

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська "поскаржилася" на Олю Полякову.

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Наталя Могилевська Зіанджа
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